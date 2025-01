Slovenskí tipéri vnímajú chaos a napätie v politike. Stávky na predčasné voľby výrazne vzrástli

Turbulentná situácia na slovenskej politickej scéne zvýšila pravdepodobnosť predčasných parlamentných volieb už v roku 2025 aj u politických stávok. Ako uviedol vedúci bookmakerov Tipsport SK a odborník na spoločenské a politické stávky Pavol Boško, šanca, že voľby sa uskutočnia v tomto roku vzrástla na 50 percent. „Spory v koalícii sú veľké a väčšina v Národnej rade SR je neistá. Premiér Robert Fico navyše začal hovoriť o ohrození štátu,“ vysvetlil Boško.

Podľa odborníka by predčasné voľby najviac poškodili súčasnú vládu. „Ak dôjde k predčasným voľbám, znamenalo by to, že vláda nezvládla svoju úlohu a ukončila získaný mandát skôr. Opozícii to pomôže, ale berúc do úvahy jej roztrieštenosť, nemožno tvrdiť, že výsledok volieb prinesie veľké zmeny,“ poznamenal Boško.

Popularita politických stávok podľa vedúceho bookmakerov medzi tipérmi rastie. Potvrdil to aj nárast stávok na minuloročné prezidentské voľby, kde celkový objem dosiahol viac ako 4,32 milióna eur.

„Tipéri pri voľbách radi vsádzajú na vysoké kurzy, čo je podľa neho špecifikom oproti športovým stávkam,“ spresnil Boško. Ako príklad uviedol stovky tisíc eur stavených na víťazstvo Štefana Harabina v prezidentských voľbách. Na záver odborník na stávky poradil tipérom, aby pristupovali k politickým stávkam bez emócií a sledovali trendy. Ako pripomienku uviedol parlamentné voľby v roku 2020, kde OĽaNO z pozície outsidera dosiahlo víťazstvo.