Migaľ odmieta, že by s poslancami žiadali funkcie. Ponuky na posty prichádzali z vedenia Hlasu, tvrdí

Samuel Migaľ odmieta, že by spolu s kolegami Radomírom Šalitrošom, Jánom Ferenčákom a Romanom Malatincom žiadali vysoké mocenské funkcie. Spoločne zvažujú podanie trestného oznámenia za výroky, ktoré odzneli na víkendovom pracovnom kongrese strany Hlas-SD. Uviedol to v rozhovore pre Denník N.

Migaľ tvrdí, že ponuky na posty prichádzali zo strany vedenia Hlasu, pričom spolu so svojimi kolegami o ne neprejavili záujem. Podľa jeho slov sa ho Erik Tomáš pýtal, či chce byť ministrom vnútra. „Ja som to rázne odmietol. Nechcem byť ministrom vnútra, nemám takú ambíciu,“ vyhlásil poslanec, ktorého spolu so Šalintrošom cez víkend vylúčili zo strany Hlas.

Zvýšený záujem bezpečnostných zložiek

Predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka tiež informovali o tom, že sa okolo všetkých štyroch poslancov „objavil zvýšený záujem bezpečnostných zložiek„. Podivné osoby sa vypytovali na veci z ich súkromia a Migaľa chcela vypočúvať inšpekcia z ministerstva vnútra vo veci zverejnenia materiálov, ktoré súviseli s vyšetrovaní čurillovcov.

„To, že poslanci a koaliční politici pociťujú tlaky na seba a na svoju rodinu, je extrémny problém. A my sme to radikálne odmietli. Žiadali sme predsedu a podpredsedu strany, aby sme mali záruku našej bezpečnosti,“ povedal Migaľ.

Drucker ponúkal dve ministerstvá

Záruky žiadali zo strany ministerstva vnútra a od bezpečnostných zložiek, ako je napríklad vojenské spravodajstvo, pretože podľa koaličnej zmluvy tento post patrí strane Hlas.

„No a na tomto stretnutí vznikla diskusia, v rámci ktorej napríklad minister školstva Tomáš Drucker okamžite ponúkal, či by sme neboli ochotní akceptovať ministerstvo školstva alebo ministerstvo pre informatizáciu a pán minister Raši by mohol ísť na funkciu predsedu parlamentu. A čo sa týka pozície v predsedníctve strany, tak samotný pán podpredseda Drucker hovoril, že sú tam dve voľné miesta, lebo jedno je neobsadené a druhé je po pani ministerke Dolinkovej,“ priblížil diskusiu Migaľ.

Kupčenie s funkciami

Podľa jeho slov si len vysvetlili svoje postoje a dohodli sa na ďalšom stretnutí. Namiesto toho ich spolu so Šalitrošom vylúčili z Hlasu a verejne kritizovali za to, že im údajne išlo len o mocenské funkcie. Zároveň Migaľ v rozhovore pre Denník N poukázal na to, že v čase keď bývalá ministerka zdravotníctva za Hlas Zuzana Dolinková podávala demisiu, Matúš Šutaj Eštok bol na Októberfeste, pil pivo a nepostavil sa za svoju ministerku.

„A keď sa bavíme o kupčení a vydieraní, tak ja neviem, či nie je kupčenie s funkciami to, že kolegovi Šalitrošovi ponúkli funkciu štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva, aby ho dostali z parlamentu. Aby nás rozbili ako kompaktnú štvoricu. Následne mu ponúkli funkciu štátneho tajomníka na ministerstve školstva,“ hovorí ďalej Migaľ.

Ferenčák podľa neho dostal ponuku na vysokú funkciu v diplomatickom zbore priamo od prezidenta Pellegriniho. „V nedeľu aj v STVR Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že po kongrese telefonoval s Romanom Malatincom. V telefonáte mu núkal pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve kultúry. No povedzte mi, kto tu vydiera a kto kupčí s politickými funkciami?“ povedal Migaľ v rozhovore.

Migaľovci podporujú rekonštrukciu vlády

Skupina poslancov okolo Migaľa podporuje rekonštrukciu vlády. Ako poslanec zdôraznil, vidia nedostatky, dlhodobo kritizujú napríklad ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), ktorá podľa nich nezvláda rezort. „Sú však aj ďalšie rezorty, kde s najväčšou pravdepodobnosťou bude treba urobiť nejakú výmenu,“ dodal.

„Vidím, že Richard Raši ako podpredseda strany chce utiecť z ministerstva a chce sa stať predsedom Národnej rady SR, pretože čerpanie eurofondov je jedno z najslabších za posledné obdobia. Čerpáme eurofondy pod tri percentá, nehovorím to ja, hovoria to analytici,“ poukázal.

Štvorica poslancov nebude pomáhať otvoriť schôdze

Na Rašiho tiež prezradil, že keď na poslaneckom klube prišla debata, kto bude predsedom národnej rady a padol návrh na Petra Žigu, tak „pán Raši sa v tej chvíli postavil a povedal, že on by ním chcel byť, pretože on je taký sympatický, vie sa pekne usmievať, chodí po regiónoch, potriasa si ruky s regionálnymi lídrami a pristane mu to. To, že v strane Hlas si o sebe hovoria, že sú stranou pekných ľudí, nestačí, pretože to nie je súťaž krásy. My máme riadiť túto krajinu„.

Štvorica poslancov sa do vyriešenia problému nebude prezentovať v národnej rade, a teda nebude pomáhať otvoriť schôdze. „Potrebujeme jasný postoj a jasné vyjadrenie premiéra, kam patríme – či do opozície, alebo koalície. Deklarujeme, že chceme podporovať vládnu koalíciu a nechceme, aby došlo k predčasným voľbám. Keby som sa dnes de facto pridal k opozícii a volal po predčasných voľbách, tak odovzdám svoj mandát rovno nejakému ultrapravicovému politikovi,“ povedal Migaľ. Otázky o tom, či zvažuje spolu s kolegami založenie nejakej novej politickej strany, označil za veľmi predčasné.