Slovenskí hokejisti sa zhodli, že súpera si nevyberajú. Nevypláca sa to, vraví Sukeľ - FOTO

Pôvodne mal byť už utorok 17. februára veľký deň pre slovenských hokejistov na zimnej olympiáde v Miláne. Podľa papierových prognóz sa rovnako ako ďalších sedem účastníkov turnaja mužov mali po zápasoch skupinách predstaviť v predkole play-off, čiže v tzv. osemfinále.
Po troch dňoch voľna
Slováci však nečakane vyhrali svoju B-skupinu a postúpili priamo do štvrťfinále. Po troch dňoch voľna sa v ňom predstavia až v stredu 18. februára. Ich súperom bude od 12.10 h lepší z dvojice Nemecko – Francúzsko. V utorok približne o 14.30 h budú slovenskí hokejisti aj ich tréneri vedieť, či sa majú pripravovať na Nemcov alebo Francúzov.
„Preferovaného súpera vo štvrťfinále nemáme. Tak to nefunguje. Ako to vyjde, tak to budeme musieť brať. Ak chceme byť úspešní, musíme zdolať každého,“ vyhlásil obranca Peter Čerešňák pre Šport STVR.
Nevyberá si súpera
Ani útočník Matúš Sukeľ nešpekuluje o súperovi, lebo sa to vraj nevypláca.
“Nie som typ, ktorý si chce vyberať súpera. Nikdy sa to nevypláca. Je to jedno, kto tam bude, musíme to zvládnuť. Budem sledovať zápas Nemecko – Francúzsko a podľa vývoja sa pripravíme na súpera. Samozrejme, v prvom rade to musí byť o nás. Musíme sa pozerať na seba,“ uviedol Sukeľ.
Partia je skvelá
Podľa obrancu Erika Černáka je v tíme Slovenska výborná atmosféra aj mimo ľadu. Prejavilo sa to okrem iného aj vtedy, keď sa na tímovom fotení útočník Juraj Slafkovský zahral na fotografa.
„Partiu máme výbornú. Vieme sa spolu zabaviť. Vidno to aj na ľade, že sme pokope a stále spolu, a tak to má byť,“ priznal Černák do kamery STVR.
Pozeráme sa na seba
Tréner Vladimír Országh zdupľoval, čo vraveli jeho hráči. Slováci si súpera nevyberajú, ale uspieť chcú proti komukoľvek.
„Musí to byť o nás, pozeráme sa najmä na seba. Samozrejme, podľa vývoja zápasu Nemecko – Francúzsko sa začneme pripravovať na súpera,“ dodal Országh.