Országh o Francúzoch či Nemcoch: Obaja sú nepríjemní, lebo majú kvalitu - VIDEO

Až do skončenia posledného zápasu skupinovej časti hokejového turnaja mužov v Miláne nebolo isté, z akej dvojice tímov vzíde súper pre Slovákov vo štvrťfinále.
Napokon víťazstvo Američanov nad Nemcami (5:1) rozhodlo o tom, že proti hokejistom Slovenska sa postavia Nemci alebo Francúzi.
Tieto dva tímy sa stretnú v utorok od 12.10 h SEČ v predkole play-off. Očakávané štvrťfinále so slovenskou účasťou potom príde na rad v stredu o 12.10 h.
Országh o súperoch
„Samozrejme, sledovali sme vyvrcholenie diania v skupinách. Bolo to otvorené do posledného zápasu. Nemecko alebo Francúzsko? Obaja súperi majú svoju kvalitu a budú nepríjemní, či už jeden alebo druhý. Počkáme si, kto to bude,“ uviedol tréner Vladimír Országh na margo možného súpera vo štvrťfinále vo videu na fejsbukovom profile Hockey Slovakia.
Sami na seba
Niekdajší skvelý útočník so skúsenosťami z NHL pripomenul starú hokejovú pravdu, ktorá platí bez ohľadu na kvality súpera.
„V prvom rade sa musíme sústrediť sami na seba. Robiť veci, ktoré nám doteraz fungovali a dostali nás do štvrťfinále. Budeme pripravení,“ nabáda slovenský tréner.
Voľno bolo potrebné
Országh spomenul aj slovenskú výhodu, ktorou bol v porovnaní s Nemcami deň voľna. Ba dokonca dva, lebo Nemci ešte v nedeľu večer hrali proti Američanom a v utorok naobed už znova budú hrať – proti Francúzom.
„Voľná nedeľa bola veľmi potrebná. Odohrali sme tri zápasy za štyri dni a vo vysokom tempe. Chalani si potrebovali oddýchnuť a utriediť myšlienky. Je potrebné, aby sa ich emócia dostala do normy. Sme vďačníza extra voľný deň a veríme, že nám pomôže,“ dodal Országh na sociálnych sieťach SZĽH.