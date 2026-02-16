Országh o Francúzoch či Nemcoch: Obaja sú nepríjemní, lebo majú kvalitu - VIDEO

Slovenskí hokejisti mali v nedeľu v dejisku ZOH 2026 úplné voľno.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ: Odchod reprezentácie na ZOH 2026
Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh (v popredí) počas odchodu slovenskej hokejovej reprezentácie na XXV. zimné olympijské hry v Taliansku. Foto: SITA/Milan Illík
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Až do skončenia posledného zápasu skupinovej časti hokejového turnaja mužov v Miláne nebolo isté, z akej dvojice tímov vzíde súper pre Slovákov vo štvrťfinále.

Napokon víťazstvo Američanov nad Nemcami (5:1) rozhodlo o tom, že proti hokejistom Slovenska sa postavia Nemci alebo Francúzi.

Tieto dva tímy sa stretnú v utorok od 12.10 h SEČ v predkole play-off. Očakávané štvrťfinále so slovenskou účasťou potom príde na rad v stredu o 12.10 h.

Országh o súperoch

„Samozrejme, sledovali sme vyvrcholenie diania v skupinách. Bolo to otvorené do posledného zápasu. Nemecko alebo Francúzsko? Obaja súperi majú svoju kvalitu a budú nepríjemní, či už jeden alebo druhý. Počkáme si, kto to bude,“ uviedol tréner Vladimír Országh na margo možného súpera vo štvrťfinále vo videu na fejsbukovom profile Hockey Slovakia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sami na seba

Niekdajší skvelý útočník so skúsenosťami z NHL pripomenul starú hokejovú pravdu, ktorá platí bez ohľadu na kvality súpera.

„V prvom rade sa musíme sústrediť sami na seba. Robiť veci, ktoré nám doteraz fungovali a dostali nás do štvrťfinále. Budeme pripravení,“ nabáda slovenský tréner.

Voľno bolo potrebné

Országh spomenul aj slovenskú výhodu, ktorou bol v porovnaní s Nemcami deň voľna. Ba dokonca dva, lebo Nemci ešte v nedeľu večer hrali proti Američanom a v utorok naobed už znova budú hrať – proti Francúzom.

„Voľná nedeľa bola veľmi potrebná. Odohrali sme tri zápasy za štyri dni a vo vysokom tempe. Chalani si potrebovali oddýchnuť a utriediť myšlienky. Je potrebné, aby sa ich emócia dostala do normy. Sme vďačníza extra voľný deň a veríme, že nám pomôže,“ dodal Országh na sociálnych sieťach SZĽH.

Viac k osobe: Vladimír Országh
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia slovenský tréner Štvrťfinále súper Tréner voľno Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk