Slováci až neskôr. Nemcom stoja v ceste Francúzi, ktorí dostali najviac gólov v základných skupinách - FOTO

Nemeckí hokejisti prehrali dva z troch zápasov v skupinovej fáze olympijského turnaja mužov, ale aj tak majú veľkú šancu zahrať si vo štvrťfinále proti Slovákom.
V utorok na pravé poludnie sa v tzv. predkole play-off postavia proti Francúzom, ktorí dostali najviac gólov v základných skupinách spomedzi všetkých 12 účastníkov turnaja. Bolo ich až 20, z toho rovná polovica od hviezdami nablýskanej Kanady.
„Konečné skóre je veľmi vysoké a trochu nám to pokazilo dojem zo stretnutia s kanadským Dream Teamom. Radšej by som bral, ak by som nestrelil gól a dostali sme ich menej,“ priznal francúzsky útočník Sacha Treille, ktorý v tretej tretine znížil na 2:7.
Urobia, čo bude v silách
Skúsený 38-ročný hokejista po olympiáde možno skončí v reprezentačnom drese a na rozlúčku by si rád doprial dobrý pocit.
„Urobíme, čo bude v našich silách. Už to, že sa môžeme porovnávať s najlepšími hokejistami na svete, je veľká vec,“ dodal Treille podľa webu L´Equipe.
Ako v I. tretine proti USA
Ani Nemci neboli nadšení po záverečnej siréne súboja proti Američanom, ktorí im uštedrili výprask 1:5. Tréner Harold Kreis rýchlo obrátil list a proti Francúzom chce jednoznačne uspieť. Najmä ak má v zostave útočné hviezdy NHL Leona Draisaitla a Tima Stützleho či obrancu Moritza Seidera.
„Na jednej strane sa musíme dobre pripraviť na súpera. Avšak ešte lepšie bude, ak to bude o nás a predvedieme taký výkon ako v prvej tretine proti Američanom. Vtedy sme im veľa nedovolili, a tak by to malo byť aj proti Francúzom,“ skonštatoval Kreis podľa deb-online.de.
V stredu proti Slovákom
Víťaz zápasu Nemecko – Francúzsko nastúpi v stredu o 12.10 h vo štvrťfinále proti Slovensku. Už teraz je isté, že v semifinále si zahrá jeden z tímov, ktoré nemajú vo svojej zostave ani desať hráčov z NHL.
Nemci ich majú osem, Slováci sedem a Francúzi iba jedného – útočníka Alexandra Texiera z Montrealu.