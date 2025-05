Slovenskí fanúšikovia reagovali na hokejový neúspech. Kritikou nešetrili, žiadajú Šatanovu hlavu - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti nezvládli súboj o postup zo skupiny A na majstrovstvách sveta proti Lotyšsku. Prehra 1:5 znamenala, že aj v prípade výhry nad Fínskom skončia najlepšie piati, čiže o priečku nižšie, ktorá zaručuje vyraďovaciu časť. Je tak jasné, že utorňajší (20.5.) zápas proti Suomi bude pre rodákov spod Tatier na tohtoročnom svetovom šampionáte posledný. Derniéra sa začne o 16.20 h.

Slováci stavili na mladú krv, ktorá sa však nepresadila podľa očakávaní. Pavol Regenda v pozápasovom rozhovore im dal ešte rok-dva, kým sa zlepšia a zohrajú aj v národnom tíme. Prispeli k tomu aj početné absencie pre zranenia, dlhé i náročné sezóny či iné dôvody odmietnutia pozvánky. Boli medzi nimi napríklad Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Šimon Nemec, Martin Fehérváry či Erik Černák.

Obrovská debata

Krutý a neuspokojivý výsledok s Lotyšskom nenechal chladných fanúšikov na sociálnych sieťach. Reagovali najmä pohoršene a otvorene vyjadrovali svoju kritiku.

Pod príspevkom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) s výsledkom proti Pobalťanom sa rozpútala debata s viac ako 500 komentármi.

Viacerí chcú, aby odstúpil prezident SZĽH i generálny manažér reprezentácie a bývalý skvelý útočník 50-ročný Miroslav Šatan.

„Šatan, tu máš výsledok,“ napísal jeden z priaznivcov slovenskej hokejovej reprezentácie. „Najhoršie, čo môže byť, že sa bude nadávať a urážať hráčov, čo prišli. Tam je veľký problém v celom slovenskom sporte a už to dopadlo aj na hokej. Nečudujme sa, že toľko hráčov ‚odmietlo‘ reprezentovať,“ pridal sa ďalší. „Šatan, okamžite odstúpiť,“ reagoval iný fanúšik.

Kritikou nešetrili

Ani ďalšie komentáre a názory ľudí neboli práve povzbudivé. „Stav nášho športu je výsledkom toho, ako ‚funguje‘ a vyzerá naša krajina. Môžeme tíško závidieť Čechom.“

„Tak to vyzerá, keď tam 5 rokov dávate rovnakých hráčov, ktorí svoje najlepšie roky už mali. Pozriete sa a vidíte, že ten tím nemá chémiu a súhru. Ani tí šikovní hráči ako Regenda a Dvorský sa nemajú o koho uchytiť. Nie sú tam lídri, skúsení hráči, ktorí by vysunuli celý tím vpred. Formácie si nerozumejú. Nefunguje absolútne nič. Presilovky nulové, prihrávky viac pristávajú na hokejkách súpera, nestíhajú korčuľovať, skórovacia efektivita čista katastrofa. Jediné, čo im ide, sú fauly. Tréneri si ich len chvália a zastávajú. Treba byť realistický, dať dole ružové okuliare a priznať si, že zaostávajú aj so slabšími tímami. Zväz by mal prestať posielať svojich obľúbencov do repre a začať pozývať hráčov, ktorí majú tu kvalitu reprezentovať krajinu. Vedenie zlatej generácie topí budúcnosť tohto tímu v priamom prenose. Osobne mám niekedy pocit, že to robia úmyselne, aby nikto nebol viac úspešný ako oni, pretože ego nepustí.“

Čas na sebareflexiu

„Zobuďte sa. Najmenej skúsený tím na šampionáte a aj napriek tomu sme nehrali o záchranu. Nemáme stabilný tím na to, aby sme dosiahli vyšší cieľ ako udržanie v A-divízii. A aj napriek tomu, že na Slovensku nejdú do športu žiadne peniaze, tu vyrastajú talenty. A že nechcú reprezentovať? Prečo by mali? Čo im dala táto krajina okrem prekážok?“

„Chcem ten starý hokej. Ten, ktorý som hltala ako dieťa. Chcem to znova zažiť. Ale keď už nechcú ísť reprezentovať niektorí kvalitní hráči, tak je niečo zle. A to keď sa nezmení, už nikdy nebudeme tá kvalitná hokejová republika ako kedysi.“

„Ďakujem za snahu a bojovnosť, chlapci. Viem, že ste veľmi chceli, no treba uznať, že súperi boli lepší. Ste mladí tím a ja pevne verím, že váš čas ešte príde. Výsledok týchto MS len ukazuje reálny stav a atmosféru okolo nášho hokeja. A už by som len dodala – je to dobrý budíček pre vedenie SZĽH. Najvyšší čas na sebareflexiu!“ „Už len stačí napísať čas, kedy vám to letí.“ „Treba veľkú zmenu v našom zväze alebo náš hokej bude klesať a klesať.“ „Dobre chalani, úprimne, tento rok sme na to nemali a ani si to nezaslúžili. Cieľ ‚nevypadnúť‘ ste splnili. Tak zas o rok.“

„Ja si už prosím normálneho trénera, novú krv, nove vedenie, Miro (Šatan, pozn.), už choď preč, prosím, odkedy si manažér, nič dobré to neprinieslo. Chalani sa snažili, určite im to je ľúto, ale toto chce novú krv v manažmente.“ „Kedy bude protest proti zväzu?“ opýtal sa ďalší fanúšik.

Slováci zo šiestich vystúpení na MS vyhrali len dve – proti Francúzsku a Slovinsku. Nestačili na Kanadu, Švédsko, Rakúsko a už spomínané Lotyšsko. Pôsobenie na svetovom šampionáte ukončia stretnutím proti Fínsku.