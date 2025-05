Znovu veľké trápenie v koncovke, zhodnotil tréner Országh prehru s Lotyšskom na MS v hokeji 2025 - VIDEO, FOTO

Slovenská hokejová reprezentácia síce má pred sebou ešte jedno stretnutia v základnej A-skupine na 88. majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku, no už nemá nádej na vytúžený postup do štvrťfinále. Slováci o ňu definitívne prišli v nedeľu večer prehrou s výberom Lotyšska 1:5. Do vyraďovacej časti MS sa slovenskí hokejisti nedostali druhýkrát za ostatných päť šampionátov. Hrozí ešte, že tím SR ukončí účinkovanie na šampionáte najhorším výkonom v ofenzíve.

Zatiaľ len osem gólov

V doterajších šiestich zápasoch strelil len osem gólov. A minimom medzi svetovou elitou pri súčasnom modeli dvoch osemčlenných skupín je 12 presných zásahov z MS 2017.

„Prvá tretina bola veľmi dobrá. Chalani výborné nastavení. Mali sme tlak, šance. Znovu veľké trápenie v koncovke. V druhej tretine dve zbytočné chyby. Dá sa povedať, že sme im darovali dva góly. To nás poznačilo. Výkon šiel dolu a Lotyši si to už postrážili. Mali sme tam znovu svetlé momenty. Znovu, nedáme gól, keď máme šance. Lotyši nám odskočili a potom to už kontrolovali až do konca,“ zhodnotil tréner Vladimír Országh prehru s Lotyšmi, cituje ho denník Šport.

„Pokiaľ nebudete dávať góly, môžete pracovať, môžete makať. Chalanom, čo sa týka pracovnej morálky, nemôžeme nič vytknúť, pretože v každom zápase bojovali a makali. Ale keď máte šance a nedáte ich, a stále ste na jednom, maximálne dvoch góloch, a súper vám to tam dá, frustrácia je väčšia. Tím potom upadá. Chýbali hráči, ktorí by to v rozhodujúcich fázach zápasu zobrali na seba, dali gól, či už v presilovke, alebo za rovnovážneho stavu, alebo na odskočenie výsledku. Samozrejme, chýbala väčšia kreativita, hráči zakončovatelia a skúsenosti, aby sa nám nestalo, že dostaneme dva rýchle góly a mužstvo upadne,“ pokračoval niekdajší útočník, v minulosti majster sveta z Göteborgu 2002.

Prečo nehral Dvorský?

Nedeľňajšie stretnutie proti Lotyšom sledoval len z tribúny mladík talentovaný Dalibor Dvorský. „Zvažovali sme všetky aspekty. Vedeli sme, že to bude fyzický zápas, že musíme byť silní v obrane, pretože majú veľkých a silných útočníkov. Dalo je prvýkrát na MS seniorov, je to pracovitý hráč. Má za sebou päť zápasov. Nie je to úplne ideálne, nebudeme si klamať. Klamali by sme sami seba. Rozhodli sme sa, že tam dáme iných hráčov. Dalo vie, že bude nachystaný na ďalší zápas. Bavili sme sa o tom. Pre neho je to, akoby to bola NHL. Zavolali ho, teraz odohral päť zápasov. Teraz dostal šancu niekto iný a on bude nachystaný na ďalší zápas,“ poznamenal 47-ročný Országh. Devätnásťročného Dvorského pritom označil za generačný talent.

V slovenskej reprezentácii na MS 2025 chýbajú hokejisti, ktorí pravidelne hrávajú v zámorskej NHL. „Nemyslím si, že by tí chalani nemali chuť reprezentovať. Keď si zoberieme minulý rok. Na MS v Prahe, všetci tam chcú byť, lebo sú ako domáce. Hneď na to olympijská kvalifikácia, deväťdesiat percent chalanov tam chcelo byť, pretože sa chceli dostať na olympiádu. Teraz sú MS, vo februári sú ZOH, je dlhá sezóna. Chalanov úplne chápem. Boli sme úplne rovnakí. Vôbec by som sa na niečo nevyhováral. Veľa sme s hráčmi debatovali. Chápem ich. Rozdiel bol v tom, že my sme boli 30 v NHL, teraz tam mám štyroch alebo piatich. Sú chalani, ktorí hrajú finále, či už českej ligy, sú dobití, ide to jedno s druhým. Nedá sa neustále reprezentovať. Dôvody sú normálne, sú ľudské, ktoré chápeme. My sme neboli iní, len nás bolo toľko, že sa to vždy vyskladalo,“ vysvetlil hlavný kormidelník podľa Športu.

Utorkové stretnutie proti Fínsku už nič nezmení na tom, že po ňom Slováci cestujú domov. „Šancu dostanú aj chalani, ktorí hrali menej, alebo možno nehrali vôbec. Chceme vyhrať. Bol by som rád, keby tam chalanom niečo popadalo, aby sa chytili aj strelecky. Pretože si myslím, že to znovu bude odbojované, odmakané, tak ako je charakter tohto mužstva. Určite sa budeme chcieť rozlúčiť dobrým výsledkom, najlepšie víťazstvom,“ doplnil.

Napriek tomu, že už teraz možno MS 2025 označiť ako neúspešné, Országh neľutuje, že prijal ponuku nahradiť na poste hlavného trénera chorého Kanaďana Craiga Ramsayho. „Ste v národnom tíme. Samozrejme, situácia bola ťažká. Najprv to bolo dva týždne, potom mesiac. Potom to bolo na MS. Videli sme, že bolo veľa ospravedlneniek, a ako už som hovoril, za mňa absolútne objektívnych a vôbec to nie je o tom, že by tí chalani nechceli reprezentovať. Myslím si, že na najbližšej olympiáde uvidíme komplet všetkých. Jednoducho je to tak. Dal som sa na to a neľutujem. Je to škola takisto pre mňa. Vedeli sme, že s týmto kádrom, s ktorým pôjdeme, môžeme mať aj problémy. Pre nás sme zvládli dôležité zápasy so Slovincami a Francúzmi. Škoda zápasu s Rakúšanmi, kde sme dve tretiny boli dominantní. Je to tak ako to je. Neľutujem vôbec,“ uzavrel.