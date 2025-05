MS v hokeji 2025: Tabuľky - základné skupiny (A-skupina, B-skupina)

Základné skupiny sa na MS v hokeji 2025 hrajú od 9. do 20. mája, štvrťfinále je na programe vo štvrtok 22. mája, semifinálové súboje v sobotu 24. mája a turnaj duelom o bronz a finálovým zápasom vyvrcholí v nedeľu 25. mája.

V základnej A-skupine v Avicii Arene v Štokholme hrajú okrem SLOVENSKA aj Fínsko, Francúzsko, Kanada, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a domáce Švédsko. Zápasy základnej B-skupiny prebiehajú v Jyske Bank Boxen v dánskom Herningu, kde hrajú Česko, Dánsko, Nemecko, Nórsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Kazachstan a USA.

Hello from Stockholm! 🇸🇪 The stage is set for #MensWorlds — who’s ready for the action?🥳 #IIHF pic.twitter.com/DVDaEqJZxS

Greetings from Herning, Denmark! 🇩🇰 This city is ready for the 2025 #MensWorlds to begin, let’s go! 🤩 #IIHF pic.twitter.com/qR3YttXcIq

— IIHF (@IIHFHockey) May 8, 2025