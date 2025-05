Rusov vyhodili z MS ako psov, no zápasy tam vysielajú. Je to zrada, reagoval bývalý skvelý hokejista

Z majstrovstiev sveta nás vyštvali, takže by sa v Rusku vôbec nemali vysielať. To je názor bývalého reprezentačného obrancu Vjačeslava Fetisova. O to viac ho hnevá, že prenosy zo šampionátu v Štokholme a Herningu v Rusku predsa len bežia. Informoval o tom web sport.cz.

„Bol som šokovaný, keď sme sledovali finále Gagarinovho pohára (finále play-off KHL) medzi Jaroslavľom a Čeľjabinskom a potom niekto prepol televízor na priamy prenos z majstrovstiev sveta. A navyše robia štúdia, kde sa o zápasoch diskutuje,“ hneval sa sedemnásobný majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz.

Podľa Fetisova je ruské vysielanie hokejového šampionátu zradou ruských vojakov, ktorí sa zúčastňujú na vojne na Ukrajine. „V súčasnej situácii si myslím, že je to zrada. Naši chlapci bojujú za našu budúcnosť a my sedíme a sledujeme národné tímy iných krajín. Hovorím to už tri roky – prečo to robíme a pre koho? Z majstrovstiev sveta nás vyhodili ako psov, a napriek tomu tie zápasy stále vysielame. Toto nie je pre mňa,“ doplnil víťaz dvoch Stanleyho pohárov s Detroitom.

Rusko sa naposledy predstavilo na majstrovstvách sveta 2021 v Rige. Odvtedy sa na šampionáte nemôže zúčastniť, čo by malo platiť aj v nasledujúcej sezóne. Napriek tomu sa môže stať, že po tohtoročných MS sa dostane na prvé miesto v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) pre čudne nastavený systém rozdeľovania bodov aj pri neúčasti na turnajoch.

A to v prípade, že na samotný piedestál v nedeľu 25. mája nedokráča Kanada. Je otázne, čo by v takomto prípade robila IIHF.