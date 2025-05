MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku: Kompletný program, výsledky a zostrihy zápasov - VIDEO, FOTO

MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku sa hrajú od 9. do 25. mája v Avicii Arene v Štokholme a v aréne Jyske Bank Boxen v Herningu.

Zápasy v základných skupinách prebiehajú od 9. do 20. mája, štvrťfinále je na programe 22. mája, semifinále 24. mája a súboje o cenné kovy – duel o bronz a finále sa hrajú v nedeľu 25. mája.

Súpermi slovenských hokejistov v základnej A-skupine postupne sú domáci Švédi, Slovinci, Rakúšania, Francúzi, Kanaďania, Lotyši a Fíni. V základnej B-skupine, ktorá sa hrá v dánskom Herningu súperia Česko, Dánsko, Kazachstan, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Švajčiarsko a USA.

High speed. High skill. High danger. Team Slovakia is ready to bring the heat back to #MensWorlds!🔥🫣#IIHF @hockeyslovakia pic.twitter.com/olwkOSdn0h

— IIHF (@IIHFHockey) May 8, 2025