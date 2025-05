Slafkovský nie je generačný talent: Čím skôr to pochopí, tým lepšie. Experti hodnotili jeho sezónu - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa v zámorskej NHL postupne zlepšuje. V nováčikovskej sezóne nazbieral 10 bodov v 39 zápasoch, kým sa nezranil.

Počas druhého ročníka odohral všetkých 82 zápasov a nazbieral 50 bodov. Košičan však aj tak zaostal za svojimi a očakávaniami fanúšikov. Na otázku, či dosiahol ciele, ktoré si stanovil, odpovedal: „Čo myslíte? Samozrejme, že nie.“

Aj keď má Slovák na svojom konte už 200 zápasov v NHL, stále má len 21 rokov, na čo ľudia zabúdajú, pravdepodobne preto, že do NHL nastúpil, keď mal len 18. To však neznamená, že sa jeho vývoj skončil, to ani zďaleka, píše web thehockeynews.com.

Slovák je a vždy bol svojím najtvrdším kritikom a 51 bodov v 79 zápasoch počas aktuálnej sezóny je pre neho sklamaním.

Slafkovský však nebol generačným talentom, ani nebol draftovaný preto, aby neustále bodoval, a čím skôr to pochopí a zmieri sa s tým, tým lepšie, povedal generálny riaditeľ Habs Kent Hughes na tlačovej konferencii na konci sezóny.

Po Turnaji štyroch krajín sa rodák z Košíc vrátil a vyhlásil, že chce hrať viac ako Brady Tkachuk, a to rozhodne musí podľa daného portálu urobiť.

„Má obrovskú kostru a musí ju využívať. Keď nastupuje v rýchlosti, obrancovia sa musia pripraviť na náraz a je väčšia pravdepodobnosť, že budú kašľať na puk a Slafkovský bude mať voľnú ruku, aby mohol kŕmiť svojich spoluhráčov,“ píše autorka článku Karine Hainsová.

„Ku koncu sezóny sa mu to podarilo už niekoľkokrát, ale aby dosiahol svoj potenciál, musel to robiť neustále. Zo všetkých týchto dôvodov a preto, že je do veľkej miery v štádiu vývoja, dostáva Slafkovský za svoju tohtoročnú prácu známku B (ekvivalent slovenskej dvojky, pozn.).

Stále je tu veľa priestoru na zlepšenie, ale to, že si uvedomil, čo musí urobiť, je obrovské plus a ako sám povedal na tlačovej besede na konci sezóny, musí začať hrať v októbri a nie vo februári,“ doplnila Hainsová.

Slafkovský má extra motiváciu na ďalší ročník, keďže do Montrealu pribudol ruský 19-ročný supertalent Ivan Demidov.