Slovenská pošta hľadá nového generálneho riaditeľa, od roku 2020 už má štvrtého

Štátna Slovenská pošta by mala mať ďalšieho generálneho riaditeľa. Predstavenstvo spoločnosti vyhlásilo výberové konanie na obsadenie tohto postu s tým, že uchádzači sa môžu písomne prihlásiť do 6. mája.

Podmienky pre uchádzačov

Okrem všeobecnej znalosti zákona o poštových službách, Zákonníka práce, Obchodného zákonníka či praxe v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov je podmienkou aj predloženie projektu rozvoja spoločnosti.

Ako vyplýva z informácií na portáloch Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy SR, požadované sú aj vedomosti o organizácii riadenia a skúsenosti s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne sto zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 miliónov eur ročne.

Základná mzda pre výkon funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty je podľa súčasných platných zmluvných podmienok 3 200 eur a k nej sa pridáva pohyblivá zložka podľa osobitne dohodnutých podmienok.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia podmienky a predložia v termíne prihlášku do výberového konania na adresu sídla spoločnosti spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej päť kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, hodiny a miesta výberového konania.

Štvrtý predseda predstavenstva

V súčasnosti je dočasne povereným predsedom predstavenstva vykonávajúcim aj kompetencie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislav Kupka, a to od júla 2023.

Od pandemického roku 2020 je štvrtým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom národného poštového operátora. Obe funkcie na čele spoločnosti zastával od júla 2018 do mája 2020 Peter Helexa, súčasný predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Slovenskú poštu následne viedol Martin Ľupták ako predseda predstavenstva do decembra 2022, ako generálny riaditeľ do septembra toho istého roka. Potom spoločnosť do júla minulého roka riadili dvaja vrcholoví manažéri – predseda predstavenstva Tomáš Klein a generálny riaditeľ Ľubomír Mindek.

Posledne menovaný je od konca vlaňajška generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Výberové konania vo viacerých spoločnostiach

Ministerstvo dopravy začiatkom marca vyhlásilo výberové konania na posty vo vedení viacerých spoločností a organizácií vo svojej pôsobnosti, vrátane na členov predstavenstva Slovenskej pošty.

Podpredsedníčkou jej predstavenstva je Melinda Burdanová od februára tohto roka, členmi tohto orgánu sú Milan Kračún od decembra 2022, Juliana Márquez a Michaela Rajtárová od apríla 2024.

Súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) bol členom predstavenstva Slovenskej pošty v rokoch 2015 a 2016, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pred vstupom do politiky túto spoločnosť viedol v rokoch 2012 až 2016.