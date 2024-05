Slafkovský si v zápase proti Kazachstanu neodpustil gesto a v prvej tretine sa musel na striedačku „doplaziť“ (video+foto)

Slovenskí hokejisti v nedeľňajšom zápase na tohtoročnom svetovom šampionáte zdolali hráčov Kazachstanu 6:2 a majú prvé tri body v tabuľke.

„Bol to super zápas, konečne sa nám podarilo zvíťaziť a dali sme veľa gólov. Všetci boli pri chuti. Boli tam fázy, ktoré musíme vylepšiť, ale podali sme celkom dobrý výkon,“ zhodnotil pre TV Joj Juraj Slafkovský súboj v Ostravar Aréne.

Jednotka draftu z roku 2022 prežila počas zápasu aj jeden úsmevný moment, keď korčuľou zablokovala jednu zo strieľ súpera. Slafkovský pri tom prišiel o nôž a na striedačku sa musel „doplaziť“.

V mixzóne po zápase okomentoval aj jemné provokácie súpera. „Jasné, je to súčasť hry, som na to zvyknutý, ja sa rád bijem, aj mám rád také veci, ale musíme to robiť menej,“ skonštatoval pre TV Joj a vrátil sa aj ku svojmu gestu po jednej zo šarvátok v závere druhej tretiny. „Možno som to nemusel ani robiť,“ povedal o momente zo záveru druhej tretiny.

Pochválil aj atmosféru vo vypredanej Ostravar Aréne. „Fanúšikovia boli super,“ povedal do mikrofónu TV Joj v mixzóne. V zápase si na konto pripísal jednu asistenciu a dvojminútový trest za hrubosť po spomínanej šarvátke v 36. minúte.

Slováci nastúpia na ďalší zápas už v pondelok od 16.20, kedy vyzvú Američanov, s ktorými v generálke na šampionát prehrali 2:6. „Proti Američanom to bude iný zápas, je to odlišná úroveň. Nedeľňajšie víťazstvo nás dobre naladí a musíme ísť do duelu pripravení,“ dodal.