Caufield sa teší na stávku s kamarátom Slafkovským. Ten, ktorého tím prehrá, bude musieť platiť

Slovenskí hokejisti majú za sebou vydarený zápas proti Kazachom (6:2), ale pred sebou oveľa väčšiu výzvu – Američanov.

Šesť strelcov

Mužstvo trénera Johna Hynesa vstúpilo do ostrých šampionátových bojov v Ostrave prehrou so Švédmi (2:5), ale potom si čiastočne napravilo chuť hladkým triumfom 6:1 nad Nemeckom. V tomto stretnutí skórovalo šesť rôznych strelcov a jedným z nich bol aj takmer dvojmetrový obranca Arizony v NHL Michael Kesselring.

„Bolo to lepšie ako v prvom zápase, už si zvykáme na väčšie rozmery ľadovej plochy. Proti Slovákom to však bude ešte náročnejší test. Majú dobrých a súťaživých hráčov a najmä budú mať veľkú podporu v hľadisku. Bude to pre nás ďalšia skúsenosť a výzva zahrať si pred takým početným publikom, ktoré bude na strane súpera,“ povedal Kesselring podľa oficiálneho webu MS 2024 v hokeji.

Elitná súpiska

Americký tím má v Ostrave jednu z najlepších súpisiek za uplynulé roky a cieľ má jednoznačný – presunúť sa neskôr do Prahy a tam získať prvé zlato na MS od roku 1960. Bolo to síce v rámci zimných olympijských hier v Squaw Valley, ale tie sa vtedy brali zároveň aj ako MS.

Defenzívu Američanov na aktuálnych MS tvoria Alex Vlasic, Seth Jones (Chicago), Zach Werenski (Columbus), ale aj 20-ročný bek Luke Hughes z New Jersey, ktorý si počas sezóny zahral niekoľko duelov v obrannej dvojici so Šimonom Nemcom.

Tímová hra

V kádri figuruje aj útočník Brady Tkachuk, kapitán Ottawy Senators. V Ostrave je aj Cole Caufield, spoluhráč Juraja Slafkovského z elitného útoku Montrealu Canadiens. Caufield v tejto sezóne NHL nazbieral 65 bodov.

„Myslím si, že sme dobre odpovedali na úvodnú prehru, konečne sme hrali dobre ako tím a užili sme si to na ľade. Premenili sme šance, ale stále je pred nami veľa práce,“ vravel Caufield po zápase s Nemeckom pre denník Šport.

Zároveň dodal, že sa teší aj na stávku s kamarátom z elitnej formácie Canadiens Jurajom Slafkovským. Po nedávnom prípravnom zápase v Bratislave, v ktorom Američania dominovali 6:2, boli spolu na večeri, teraz ich čaká už ostrý vzájomný súboj.

„Niečo určite vymyslíme, ten, ktorého tím prehrá, bude musieť platiť,“ zasmial sa Caufield.