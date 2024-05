Forsberg pochválil fínsku defenzívu aj Slafkovského s Nemcom. Je fajn, že Slovensko má talenty

Bývalý skvelý švédsky hokejista Peter Forsberg pricestoval na majstrovstvá sveta v hokeji do Ostravy, kde robí experta pri televíznom mikrofóne.

Forsberg by bol rád, ak by silný švédsky tím na MS 2024 pretavil svoju kvalitu aj do úspešných výsledkov a prerušil šesťročné čakanie na medailu z majstrovstiev sveta. Zatiaľ naposledy ju Švédi získali na MS 2018 v Dánsku a bola zlatá.

V obrane vyzeráme výborne

„Nepovedal by som, že som expert. Odkomentujem pár zápasov pre švédsku televíziu. Predtým som bol na zimnej olympiáde v Pekingu. Sledujem naďalej podrobne hokej a Švédi tu majú silnú zostavu,“ povedal Forsberg v rozhovore pre denník Šport.

K sile výberu „Troch koruniek“ ešte podotkol: „Obzvlášť v obrane vyzeráme výborne, keď tam máme Karlssona, Dahlina a Hedmana. Ak máte dobrú obranu, vždy môžete vyhrať šampionát. K tomu máme kvalitných útočníkov, ale obranu máme jednu z najsilnejších, akú Švédsku kedy malo. Dopredu je však ťažké tipovať, zoberte si, že vlani boli strieborní Nemci a bronzoví Lotyši. Viac krajín má dnes šancí získať medailu, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi,“ zamyslel sa Forsberg.

Slovensko má talenty

Zo slovenského tímu pozná predovšetkým draftovú jednotku v NHL spred dvoch rokov Juraja Slafkovského.

„Počas ZOH v Pekingu som ho videl zblízka, keď vyletel, potom som ho trošku sledoval v Montreale. Je to dobrý hráč. Zvedavý som aj na Šimona Nemca, ktorý má veľkú šancu byť výborný hokejista. Je fajn, že má Slovensko talenty. Uvidíme, ako budú hrať na turnaji. Dobre si pamätám, ako jasne Slováci zdolali Švédov v Pekingu v boji o bronz,“ skonštatoval Forsberg, ktorý v 708 zápasoch NHL nazbieral 885 bodov.

Zdvojené úspechy

Dnes 50-ročný niekdajší skvelý útočník je jedným z deviatich švédskych hráčov, ktorí sú členmi Triple Gold Clubu, čiže počas kariéry získali zlaté medaily na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta a vybojovali aj Stanleyho pohár. Forsberg má všetky tieto úspechy zdvojené.

Na Stanley Cup dosiahol v rokoch 1996 a 2001 ako hráč Colorada Avalanche, svetovým šampiónom sa stal v rokoch 1992 v Prahe a 1998 v Bazileji, olympijské zlato pridal do jagavej zbierky z Lillehammeru 1994 a Turína 2006.

Švédsko bude posledný siedmy súper Slovenska v základnej B-skupine na MS 2024 v Ostrave. Vzájomný duel odohrajú oba tímy v utorok 21. mája od 20.20 h.