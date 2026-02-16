Slováci v popredí štatistík: Slafkovský druhý najproduktívnejší, Hlavaj zlikvidoval najviac striel - FOTO

Slováci sú zároveň tretí najvylučovanejší tím na turnaji – dosiaľ strávili na trestnej lavici 30 minút.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Útočník Juraj Slafkovský a brankár Samuel Hlavaj po prehre Slovenska so Švédskom 3:5 v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Juraj Slafkovský je druhým najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja v Miláne po skončení základných skupín. Dvadsaťjedenročný rodák z Košíc nazbieral v troch stretnutiach šesť bodov za tri góly a tri asistencie.

Rovnako šesť bodov majú na konte Kanaďania Macklin Celebrini (4+2) a Sidney Crosby (2+4). Lídrom bodovania je Connor McDavid s deviatimi bodmi, ktorý dosiaľ v Miláne dvakrát skóroval a pre spoluhráčov pripravil až sedem presných zásahov. Kanadská produktivita je výsledkom suverénneho počínania v troch dueloch, v ktorých „javorové listy“ zaznamenali skóre 20:3.

Obdivuhodná bilancia

Slováci v základnej B-skupine strelili desať gólov, čo znamená, že Slafkovský sa podieľal na 60 % slovenských zásahov. Okrem toho má v súčte s Pekingom 2022 obdivuhodnú bilanciu pod piatimi kruhmi, keď v desiatich stretnutiach zaznamenal desať gólov. Po Slafkovskom sú najproduktívnejšími hráčmi v slovenskom mužstve Dalibor Dvorský a Martin Gernát, ktorí zatiaľ nazbierali zhodne po štyri body. Dvorský má bilanciu 2+2, Gernát zasa 1+3.

Spomedzi brankárov, ktorí odchytali aspoň dve stretnutia, má najvyššiu percentuálnu úspešnosť Američan Connor Hellebuyck (95,24 %). Samuelovi Hlavajovi patrí 5. priečka s 93,41 %. Hlavaj má zároveň najvyšší počet úspešných zákrokov, spolu s Talianom Damianom Clarom až 85. Zároveň čelil druhému najvyššiemu počtu striel (91), o štyri pokusy viac musel riešiť spomenutý Clara.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Sporný moment v závere prvej tretiny zápasu Slovenska proti Švédsku, puk zastal tesne pri bránkovej čiare a rozhodcovia usúdili, že gól to nebol. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
9 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko

Štvrtá najlepšia úspešnosť presiloviek

Slovensko má tiež štvrtú najlepšiu úspešnosť presiloviek (25 %), keď z 12 využilo tri. Rovnako z každej štvrtej presilovky vyťažili gól aj Fínsko a Švédsko. Najlepšie v tejto štatistike sú zámorske tímy – Kanada (44,44 %) a USA (42,86 %).

Slováci sú zároveň tretí najvylučovanejší tím na turnaji – dosiaľ strávili na trestnej lavici 30 minút, rovnako ako Švédi. Viac trestných minút majú na konte len Francúzi (51) a Kanaďania (41).

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
49 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Viac k osobe: Dalibor DvorskýJuraj SlafkovskýMartin GernátSamuel Hlavaj
Okruhy tém: Slovenská hokejová reprezentácia Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk