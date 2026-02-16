Slováci v popredí štatistík: Slafkovský druhý najproduktívnejší, Hlavaj zlikvidoval najviac striel - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Juraj Slafkovský je druhým najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja v Miláne po skončení základných skupín. Dvadsaťjedenročný rodák z Košíc nazbieral v troch stretnutiach šesť bodov za tri góly a tri asistencie.
Rovnako šesť bodov majú na konte Kanaďania Macklin Celebrini (4+2) a Sidney Crosby (2+4). Lídrom bodovania je Connor McDavid s deviatimi bodmi, ktorý dosiaľ v Miláne dvakrát skóroval a pre spoluhráčov pripravil až sedem presných zásahov. Kanadská produktivita je výsledkom suverénneho počínania v troch dueloch, v ktorých „javorové listy“ zaznamenali skóre 20:3.
Obdivuhodná bilancia
Slováci v základnej B-skupine strelili desať gólov, čo znamená, že Slafkovský sa podieľal na 60 % slovenských zásahov. Okrem toho má v súčte s Pekingom 2022 obdivuhodnú bilanciu pod piatimi kruhmi, keď v desiatich stretnutiach zaznamenal desať gólov. Po Slafkovskom sú najproduktívnejšími hráčmi v slovenskom mužstve Dalibor Dvorský a Martin Gernát, ktorí zatiaľ nazbierali zhodne po štyri body. Dvorský má bilanciu 2+2, Gernát zasa 1+3.
Spomedzi brankárov, ktorí odchytali aspoň dve stretnutia, má najvyššiu percentuálnu úspešnosť Američan Connor Hellebuyck (95,24 %). Samuelovi Hlavajovi patrí 5. priečka s 93,41 %. Hlavaj má zároveň najvyšší počet úspešných zákrokov, spolu s Talianom Damianom Clarom až 85. Zároveň čelil druhému najvyššiemu počtu striel (91), o štyri pokusy viac musel riešiť spomenutý Clara.
Štvrtá najlepšia úspešnosť presiloviek
Slovensko má tiež štvrtú najlepšiu úspešnosť presiloviek (25 %), keď z 12 využilo tri. Rovnako z každej štvrtej presilovky vyťažili gól aj Fínsko a Švédsko. Najlepšie v tejto štatistike sú zámorske tímy – Kanada (44,44 %) a USA (42,86 %).
Slováci sú zároveň tretí najvylučovanejší tím na turnaji – dosiaľ strávili na trestnej lavici 30 minút, rovnako ako Švédi. Viac trestných minút majú na konte len Francúzi (51) a Kanaďania (41).