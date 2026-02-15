Tréner Országh: Prvé miesto v skupine je obrovský, ale zároveň len čiastkový úspech

Skvelé a nečakané víťazstvo nad Fínmi (4:1), tvrdo vybojované tri body proti Talianom (3:2) aj radostná postupová prehra so Švédmi (3:5).
To všetko spôsobilo, že slovenskí hokejisti vyhrali B-skupinu na zimných olympijských hrách v Miláne a priamo postúpili do štvrťfinále. Tréner Vladimír Országh si to veľmi váži, ale zároveň zostáva nohami na zemi.
„Som veľmi šťastný kvôli hráčom, lebo prišli na olympiádu a nie všetci im verili alebo nám verili. Súperi mali podľa súpisiek aj na ľade obrovskú silu. Naša B-skupina bola veľmi zamotaná, ale to, že ideme z prvého miesta, je pre nás obrovský úspech. Zároveň je to iba čiastkový úspech. Najdôležitejšie zápasy, ktoré budú rozhodovať o možnosti zahrať si o medaily, ešte len prídu,“ povedal Országh v rozhovore pre STVR.
Sme motivovaní
S jedlom rastie chuť a slovenskí fanúšikovia si zrejme neželajú, aby sa „prebudení“ Slováci s turnajom rozlúčili vo štvrťfinále. Aktuálne je ešte predčasné hovoriť o súperovi, dá sa o ňom len špekulovať. Tréner Országh má jasno v jednej veci. Pozícia favorita nám nesvedčí a ani v nej nebudeme.
Favorit bude súper
„Uvidíme, koho nám prinesie žreb. Každý súper bude extrémne ťažký. Proti nikomu nebudeme favoriti. V nedeľu si oddýchneme a potom budeme múdrejší, keď sa dohrajú aj ďalšie dve skupiny na turnaji. Každopádne po takých výkonoch, aké sme podali proti Fínom a dve tretiny proti Švédom, musíte byť motivovaní ísť ďalej.,“ myslí si zlatý medailista z Göteborgu 2002.
Jedine tímovosť
Országh zdôrazňuje rešpekt pred súpermi, ktorí majú súpisky nabité hviezdami z NHL, ale Slafkovský a spol. už ukázali, že sa dá hrať rovnocenná partia aj proti najväčším favoritom.
„S menami na papieri sa nemôžeme porovnávať s ostatnými špičkovými súpermi. Ak chceme byť úspešní, tak jedine tímovými výkonmi, ťahaním za jeden povraz ako proti Fínom alebo Švédom. Verím, že v tom budeme pokračovať,“ dodal Országh pre STVR.