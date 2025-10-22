Slavia Praha sa predstaví v meste smrti. Bergamo zažívalo kruté časy počas pandémie koronavírusu - VIDEO

Z prázdnych ulíc sa ozývali len sirény sanitiek a zvony, ktoré ohlasovali ďalších mŕtvych. Kostoly zaplnili stovky rakiev.
Krematória nestíhali spopolňovať telá a armádne vozidlá ich v igelitových vreciach prevážali do ďalších vzdialených talianskych miest.
Päť rokov po covidovej apokalypse sa v Bergame objavujú futbalisti Slavie Praha, ktorí možno ani len netušia, čo sa tam skutočne vtedy dialo, píše web sport.cz.
Biologická bomba
Toto talianske mesto sa označuje ako prvé európske ohnisko nákazy. Spočiatku sa myslelo, že Atalanta prispela k šíreniu koronavírusu po celom „starom kontinente“.
„Bola to biologická bomba,“ vyhlásil vtedajší starosta Giorgio Gori. Na mysli mal 19. február 2020 a osemfinále Ligy majstrov medzi Atalantou a Valenciou.
Pre opravy sa nehralo na štadióne v Bergame, ale na San Sire. Do neďalekého Milána sa vydalo okolo 40-tisíc fanúšikov Atalanty. Nadšenie umocnilo jasné víťazstvo 4:1.
Dlho to bolo dôvodom šírenia nákazy
„Ľudia si nemysleli, že je nákaza taká nebezpečná a že by sa mohla dostať aj sem. Inak by sme na štadión nešli,“ uviedol fanúšik Diego Valleri.
Dlhú dobu sa považovalo toto futbalové stretnutie za hlavný dôvod nekontrolovateľného rozšírenia neviditeľného nepriateľa. Veľa talianskych fanúšikov pociťovalo príznaky choroby, ale odcestovalo aj na odvetu do Španielska.
Až po čase taliansky mikrobiológ Andrea Crisanti spočítal, že domáci duel Atalanty zohral len okrajovú úlohu v šírení pohromy. V populácii už vtedy zrejme bola silná, lenže vtedy neindifikovateľná dávka vírusu predovšetkým pre obchodné spojenie severotalianskych letísk s Čínou.
Množstvo obetí
Pokiaľ mali pred zápasom hráči Slavie rozchod po meste, môžu vidieť stopy, aké zanechala pandémia. Ilustruje to park pri Nemocnici pápeža Jána XXIII., ktorá v jari roku 2020 pod náporom chorých a mŕtvych kolabovala.
Odvtedy tam vysádzali rôzne stromy. Ide o symbol. Stromy vytvárajú kyslík – teda presne to, po ktorom pľúca zúfalo lapali počas infekcie.
Každý listnatý strom znázorňuje vyhasnutý život. Len prvá vlna si za dva mesiace vyžiadala v severotalianskej provincii vyše 6-tisíc obetí. Miestni premenovali územie na Bosco della Memoria (Les pamäte).
Hrozivé vety pravdy
Nachádzajú sa tam aj kovové informačné tabule vyrobené z hrdzavejúceho materiálu. Azda aby sa nadobudol dojem, že sa nešťastie prehnalo mestom už veľmi dávno.
Na tabuliach sú desivé vety o tom, čo sa vtedy v Bergame odohrávalo. Nemocniciam chýbali lôžka, špecializované prístroje alebo ochranné pomôcky.
Chorí sa prevážali medzi jednotlivými nemocničnými zariadeniami, až pozostalí stratili prehľad, kde ich blízki vydýchli naposledy. S obeťami sa pobožní Taliani lúčili iba cez displeje a mobilné aplikácie. Ubúdali rakvy, tak sa mŕtvi balili do igelitových vriec.
Kto uspeje?
Krematória išli na plnú prevádzku a nestíhali. Rodinní príslušníci sa k ostatkom alebo urnám svojich blízkych dostali až po dlhých týždňoch. Vojenské nákladiaky prevážali telá do 200 kilometrov vzdialenej Modeny alebo Bologni.
„Spočiatku jazdili v noci, v tme po ôsmej hodine večer. Nikto nemal zistiť, aká vážna pandémia v skutočnosti je,“ prezradil brat Marco z kapucínskeho rádu.
Slavia Praha sa však musí koncentrovať na duel, ktorý sa začne od 21.00 h. Favoritom je však nepochybne domáci celok Atalanta Bergamo. Taliansky klub v aktuálnej sezóne LM raz vyhral i prehral, Česi získali z dvoch súbojov iba bod za remízu s nórskym Bodo/Glimt.