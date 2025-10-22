Maresca nechce trestať hráčov za vylúčenia. Radšej ich učí a tento prístup prirovnal k výchove vlastných detí

Tréner FC Chelsea reaguje na sériu vylúčení a priznáva, že tím si sám ukladá pokuty.
Enzo Maresca
Tréner Enzo Maresca z anglického klubu FC Chelsea v súboji Premier League 2024/2025 proti FC Liverpool. Foto: SITA/AP
Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu FC Chelsea uviedol, že nebude prísne trestať svoj mladý tím za vylúčenia. Radšej sa snaží hráčov viesť a učiť správaniu, podobne ako u vlastných detí.

„Mám štyri deti. Keď urobia niečo zlé, nedám im trest, ale snažím sa ich naučiť, čo je správne. S hráčmi to robím rovnako,“ povedal Maresca na tlačovej konferencii.

„The Blues“ inkasovali v ostatných šiestich zápasoch až päť červených kariet a v ostatných štyroch dueloch vždy aspoň jedno. Aj sám Maresca bol vylúčený v zápase proti FC Liverpool.

Vylúčenia brankára Roberta Sáncheza a obrancu Trevoha Chalobaha prispeli k prehre s Manchesterom United a Brightonom.

„Nie som typ trénera, ktorý hráčov trestá, to nie je správna cesta. Radšej im pomáham pochopiť, čo majú robiť,“ dodal.

Absencie

Malo Gusto bude pre vylúčenie chýbať v sobotňajšom zápase proti Sunderlandu, zatiaľ čo Joao Pedro bude absentovať v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Ajaxu Amsterdam po dvoch žltých kartách proti Benfice Lisabon.

Maresca dostal pokutu 8-tisíc libier a jednozápasový dištanc pre vlnu emócií po víťaznom góle Estevaa Williana proti FC Liverpool. Tím si sám ukladá pokuty za nedisciplinovanosť.

Návraty do kádra?

Zranenie Enza Fernándeza nie je vážne a Liam Delap, ktorý je mimo hry od augusta pre problémy so zadným stehenným svalom, sa blíži k návratu do tréningu.

„Liam je veľmi blízko, ešte netrénuje s nami, ale dúfame, že čoskoro začne,“ povedal Maresca.

