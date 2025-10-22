Maresca nechce trestať hráčov za vylúčenia. Radšej ich učí a tento prístup prirovnal k výchove vlastných detí

Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu FC Chelsea uviedol, že nebude prísne trestať svoj mladý tím za vylúčenia. Radšej sa snaží hráčov viesť a učiť správaniu, podobne ako u vlastných detí.
Klubový svetový šampión padol v Mníchove, hrdinom Bayernu bol dvojgólový Harry Kane - VIDEO
„Mám štyri deti. Keď urobia niečo zlé, nedám im trest, ale snažím sa ich naučiť, čo je správne. S hráčmi to robím rovnako,“ povedal Maresca na tlačovej konferencii.
„The Blues“ inkasovali v ostatných šiestich zápasoch až päť červených kariet a v ostatných štyroch dueloch vždy aspoň jedno. Aj sám Maresca bol vylúčený v zápase proti FC Liverpool.
Nottingham Forest má nového trénera, Dyche nahradil Postecogloua
Vylúčenia brankára Roberta Sáncheza a obrancu Trevoha Chalobaha prispeli k prehre s Manchesterom United a Brightonom.
„Nie som typ trénera, ktorý hráčov trestá, to nie je správna cesta. Radšej im pomáham pochopiť, čo majú robiť,“ dodal.
FC Chelsea bude bez zraneného Delapa minimálne do decembra
Absencie
Malo Gusto bude pre vylúčenie chýbať v sobotňajšom zápase proti Sunderlandu, zatiaľ čo Joao Pedro bude absentovať v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Ajaxu Amsterdam po dvoch žltých kartách proti Benfice Lisabon.
Maresca dostal pokutu 8-tisíc libier a jednozápasový dištanc pre vlnu emócií po víťaznom góle Estevaa Williana proti FC Liverpool. Tím si sám ukladá pokuty za nedisciplinovanosť.
Mourinho je navždy srdcom "The Blues", okrem utorkového zápasu proti Benfice Lisabon
Návraty do kádra?
Zranenie Enza Fernándeza nie je vážne a Liam Delap, ktorý je mimo hry od augusta pre problémy so zadným stehenným svalom, sa blíži k návratu do tréningu.
„Liam je veľmi blízko, ešte netrénuje s nami, ale dúfame, že čoskoro začne,“ povedal Maresca.