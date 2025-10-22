PSG rozprášilo Leverkusen 7:2, Dembélé po návrate skóroval. Farmaceuti doplatili na otvorenú hru - VIDEO

Futbalisti francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain sa v utorňajšom dueli Ligy majstrov 2025/2026 na pôde Bayeru Leverkusen prezentovali veľkolepým výkonom, ktorý vyšperkovali siedmimi gólmi do siete bundesligového šampióna z predminulej sezóny. PSG triumfovalo vysoko 7:2 a s deviatimi bodmi pri skóre 13:3 sa priebežne usadilo na 1. priečke v tabuľke ligovej fázy.
„Sme mužstvo, ktorý vždy chce vyhrať všetko. Tento rok chceme opäť vyhrať všetko. Bude to ťažké, ale máme dôveru, ktorú sme získali minulý rok. Chceme tento titul získať znova,“ povedal tréner Parížanov Luis Enrique.
Hostia položili základy víťazstva už do prestávky, keď skórovali štyrikrát, vrátane troch zásahov v záverečných minútach. Ešte predtým však domáci zadák Alejandro Grimaldo za stavu 0:1 nepremenil pokutový kop a v čase, keď Aleix García z ďalšej penalty v 38. minúte vyrovnal na 1:1, už mali obe mužstvá na trávniku o hráča menej. Predčasne pod sprchy putovali Robert Andrich i hosťujúci obranca Iľja Zabarnyj.
Väčší priestor na trávniku očividne lepšie vyhovoval hráčom PSG, pričom do streleckej listiny sa v druhom polčase zapísal aj Ousmane Dembélé, ktorý v uplynulých týždňoch laboroval so zranením. Najlepší futbalista sveta strelil šiesty gól svojho tímu, len tri minúty po nástupe na trávnik. „Bolo skvelé vrátiť sa na ihrisko a pomôcť tímu gólom. Cítil som sa dobre a dúfam, že budem môcť pomáhať aj naďalej,“ vyhlásil Dembélé.
Tréner Leverkusenu Kasper Hjulmand priznal, že jeho tím „stratil zápas v siedmich minútach pred prestávkou“. Dodal: „Boli sme vyrovnaní, ale chceli sme príliš veľa. Boli sme príliš otvorení a urobili sme príliš veľa chýb v tomto sedemminútovom úseku. Stretli sme sa s najlepším tímom na svete, ktorý je momentálne veľmi silný.“
Paríž Saint-Germain vyhral v kalendárnom roku 2025 už 12. zápas v Lige majstrov, čím vyrovnal počin Realu Madrid (2014) a Bayernu Mníchov (2001). PSG zároveň strelil v prvom polčase zápasu Ligy majstrov aspoň štyri góly prvýkrát od 25. októbra 2022 – vtedy proti izraelskému Maccabi Haifa to do prestávky tiež boli štyri zásahy a nakoniec výhra 7:2.