Smútok v rodine bývalého anglického reprezentanta. Jeho syn zomrel pri nehode na traktore

Syn bývalého anglického futbalistu Stuarta Pearcea zomrel pri nehode. Dvadsaťjedenročný Harley viedol traktor, ktorému praskla pneumatika. Následne malo prísť k zrážke s fatálnymi následkami, zraneniam neskôr podľahol.
Rodina mu vzdala hold slovami: „Sme skutočne šokovaní a úplne zlomení stratou nášho milovaného syna a oddaného brata.“ Opísala ho ako „zlatého chlapca s nákazlivým úsmevom“.
Ďalej uviedla, že táto „šokujúca tragédia zanechá obrovskú dieru v srdciach tých, ktorí mali to šťastie, že ho poznali“.
„S tichou, nenápadnou silou a hlbokou láskavosťou sme veľmi hrdí na mladého muža, ktorým sa stal, prejavujúceho úžasnú pracovnú morálku a podnikateľského ducha v poľnohospodárskom priemysle. Vždy bude našou žiarivou hviezdou. Odpočívaj v pokoji, náš krásny syn a brat. Nikdy na teba nezabudneme,“ doplnila rodina Pearceovcov.
Our thoughts are with Stuart Pearce who has tragically lost his Son, Hartley, in a vehicle accident at the age of 21.
Sending sincere condolences to him and his family at this time.
May Harley Rest in Peace.
🏴 🖤🤍 🕊️ 💐 pic.twitter.com/Jv29eXbKzh
— 𝗠𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝘆𝗻𝗲 #NUFC (@ToonMouthTyne) October 20, 2025
Harley viedol vlastnú poľnohospodársku spoločnosť. Jeho otec Stuart odohral za Nottingham Forest viac ako 400 zápasov. Hral aj za Coventry, Newcastle, West Ham a Manchester City.
Odohral 78 reprezentačných zápasov a neskôr trénoval Nottingham, Manchester City a tím Veľkej Británie na olympijských hrách v Londýne v roku 2012. Dočasne pôsobil aj ako kouč národného tímu.