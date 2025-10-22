Smútok v rodine bývalého anglického reprezentanta. Jeho syn zomrel pri nehode na traktore

Viedol vlastnú poľnohospodársku spoločnosť.
Traktor
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Syn bývalého anglického futbalistu Stuarta Pearcea zomrel pri nehode. Dvadsaťjedenročný Harley viedol traktor, ktorému praskla pneumatika. Následne malo prísť k zrážke s fatálnymi následkami, zraneniam neskôr podľahol.

Rodina mu vzdala hold slovami: „Sme skutočne šokovaní a úplne zlomení stratou nášho milovaného syna a oddaného brata.“ Opísala ho ako „zlatého chlapca s nákazlivým úsmevom“.

Ďalej uviedla, že táto „šokujúca tragédia zanechá obrovskú dieru v srdciach tých, ktorí mali to šťastie, že ho poznali“.

„S tichou, nenápadnou silou a hlbokou láskavosťou sme veľmi hrdí na mladého muža, ktorým sa stal, prejavujúceho úžasnú pracovnú morálku a podnikateľského ducha v poľnohospodárskom priemysle. Vždy bude našou žiarivou hviezdou. Odpočívaj v pokoji, náš krásny syn a brat. Nikdy na teba nezabudneme,“ doplnila rodina Pearceovcov.

Harley viedol vlastnú poľnohospodársku spoločnosť. Jeho otec Stuart odohral za Nottingham Forest viac ako 400 zápasov. Hral aj za Coventry, Newcastle, West Ham a Manchester City.

Odohral 78 reprezentačných zápasov a neskôr trénoval Nottingham, Manchester City a tím Veľkej Británie na olympijských hrách v Londýne v roku 2012. Dočasne pôsobil aj ako kouč národného tímu.

