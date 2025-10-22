La Liga sa rozhodla. Bude sa hrať duel medzi FC Barcelona a Villarrealom v Miami?

Plán vedenia najvyššej španielskej futbalovej súťaže organizovať zápas medzi FC Barcelona a Villarrealom v americkom Miami „padol“. La Liga totiž informovala, že súboj naplánovaný na 20. decembra ruší pre „neistotu“ v Španielsku.
Hrozí nebezpečný precedens. UEFA „neochotne“ schválila zápasy v USA a Austrálii
„Blaugranas“ a „žltá ponorka“ mali byť prvé európske kluby, ktoré absolvujú ligové stretnutie mimo územia „starého kontinentu“. La Liga však uviedla, že organizátor zápasu sa rozhodol zrušiť podujatie v dôsledku „neistoty, ktorá sa v posledných týždňoch vytvorila v Španielsku“.
Súťaž vyjadrila hlbokú ľútosť, že jej historický a bezprecedentný projekt, ktorý mal rozšíriť obraz španielskeho futbalu na medzinárodnej scéne, nemôže pokračovať. Predaj vstupeniek na zápas na Hard Rock Stadium sa mal začať v utorok, no tento krok odložili a napokon k nemu ani nepríde.
Zápas Villarreal - FC Barcelona v La Lige by sa mohol v decembri hrať v Miami, čaká sa na súhlas UEFA a FIFA
Zápas sa teraz odohrá na domácom štadióne Villarrealu ako obvykle. FC Barcelona vo vyhlásení uviedol, že rešpektuje a prijíma rozhodnutie o zrušení zápasu v Miami a ľutuje stratu príležitosti rozšíriť značku ligy v strategicky rastúcom trhu.
Fanúšikovia v USA prídu o možnosť vidieť zápas naživo. Vyhlásenie La Ligy prišlo počas prehry Villarrealu 0:2 s Manchestrom City v Lige majstrov. Tréner španielskeho družstva Marcelino Garcia Toral označil zverejnenie vyhlásenia počas polčasu za „absolútny nedostatok rešpektu“ voči klubu, profesionálom a fanúšikom.
FC Barcelona očakáva návrat Lamina Yamala už na zápas proti Girone, Flick varuje pred egom
Plán usporiadať zápas v USA kritizovali viaceré strany vrátane Španielskej asociácie futbalistov (AFE), ktorá zorganizovala protesty. Real Madrid označil zápas za „škvrnu“ na súťaži.
Brankár Realu Thibaut Courtois vyjadril obavy, že zápas v zahraničí by poškodil súťaž. La Liga sa snaží usporiadať súboj mimo Európy už niekoľko rokov. Európska futbalová únia (UEFA) síce nesúhlasí s takýmito stretnutiami, no umožnila ich na výnimočnej báze, vrátane zápasu Serie A medzi AC Milánom a Comom v Austrálii vo februári 2026.