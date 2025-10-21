Kapitán Kapverd si postupne uvedomuje postup na MS 2026. Má zimomriavky, len keď o tom hovorí

Kapitán futbalovej reprezentácie Kapverd Ryan Mendes sa pripravuje na historickú účasť svojho tímu na majstrovstvách sveta po tom, čo výber jeho krajiny minulý týždeň zdolal tím Eswatini 3:0 a zabezpečil si prvýkrát v histórii postup na svetový šampionát. Hoci Mendes nie je v Turecku, kde hrá za druholigový klub Igdir, široko známy, budúci rok ho spoznajú fanúšikovia po celom svete.
Kapverdy, ktoré čerpajú hráčov najmä z portugalskej koloniálnej minulosti, sú silný tím. Na ostatnom Africkom pohári národov skončili na prvom mieste v skupine v konkurencii silnej Ghany a postúpili do štvrťfinále, v ktorom prehrali v penaltovom rozstrele s Juhoafrickou republikou. V kvalifikácii o postup na MS 2026 opäť vyhrali svoju skupinu, tentoraz pred kedysi silným Kamerunom.
Sníval o Ronaldovej Brazílii
„Zúčastnili sme sa štyroch turnajoch Afrického pohára národov a boli sme veľmi blízko k postupu na MS 2014. Za tie roky sme dosiahli veľa. Dnes môžeme povedať, že toto je logický výsledok,“ povedal Mendes pre AFP.
Keď Kapverdy spečatili postup, v uliciach hlavného mesta Praia zavládla karnevalová atmosféra. „Úprimne, stále nemôžem uveriť, čo sme dosiahli,“ priznal Mendes, ktorý začínal kariéru vo Francúzsku v tímoch Le Havre a Lille a pôsobil aj v anglickom Nottinghame Forest.
„Keď som bol malý, sníval som o Ronaldovej Brazílii a veľkých futbalových krajinách a dúfal som, že sa tam raz dostanem. To, čo sme zažili minulý týždeň, bolo niečo, čo sme nikdy predtým nevideli. Bolo to nádherné, úplne šialené. Celý národ je šťastný, či už na Kapverdách alebo v diaspóre. Mám zimomriavky, len keď o tom hovorím,“ poznamenal.
Druhá najmenšia krajina po Islande
S populáciou približne 525-tisíc sa Kapverdy stanú druhou najmenšou krajinou na scéne MS z pohľadu počtu obyvateľov, rekord od roku 2018 drží Island. Hoci nemajú hviezdne mená ako Ronaldo, Mendes je presvedčený, že „modré žraloky“ môžu na turnaji zanechať stopu. „Jedno je isté. Nejdeme tam len odohrať tri zápasy a vrátiť sa domov,“ zdôraznil.
„Ešte nepoznáme našu skupinu, ale chceme urobiť dobrý dojem a hrať dobrý futbal, pretože to milujeme najviac. Budeme sa snažiť odviesť svoju prácu a robiť to, čo vieme. Chceme žiť náš príbeh a písať ho sami. Dúfam, že to bude ešte lepšie ako naša kvalifikácia,“ skonštatoval Mendes.