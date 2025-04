Nemec prvým gólom v play-off NHL rozhodol o triumfe Devils, hviezdou zápasu bol aj Slafkovský - VIDEO

Nestáva sa často, aby dvaja Slováci strelili po góle počas jedného súťažného večera v NHL. V piatok sa to podarilo Jurajovi Slafkovskému aj Šimonovi Nemcovi.

Obaja sa tešili nielen z prvých gólov v play-off v ich kariére, ale aj dôležitých víťazstiev svojich tímov v 1. kole play-off vo Východnej konferencii.

Výnimočný gól

Montreal so Slafkovským v zostave znížil stav série s Washingtonom na 1:2 a rovnako New Jersey s Nemcom skorigovalo proti Caroline na 1:2 na zápasy. Nemcov gól bol o to výnimočnejší, že padol až v druhom predĺžení v čase, keď od začiatku zápasu uplynulo presne 82 minút a 36 sekúnd.

Najmladší muž na ľade vyviezol puk z vlastného obranného pásma, krátkou kľučkou sa zbavil Jacka Roslovica so Shaynom Gostisbeherom a z útočného kruhu zakončil popod rameno Frederika Andersena v bránke Hurricanes.

Nevedel, čo povedať

„Tento gól mi určite zdvihne sebavedomie. Ani neviem, čo mám povedať, taký som šťastný. Je to úžasný pocit rozhodnúť taký dôležitý zápas. Je to pre náš tím obrovské víťazstvo,“ zhodnotil Šimon Nemec na webe NHL.

Druhý najmladší

Štatistické weby NHL hneď vyrátali, že Nemec sa vo veku 21 rokov a 69 dní stal druhým najmladším obrancom v histórii NHL, ktorý strelil víťazný gól v predĺžení zápasu play-off. Mladší bol iba Rus Andrej Zjuzin v roku 1998 v drese San Jose. Mal vtedy 20 rokov a 97 dní.

Prvá hviezda Nemec

Nemec sa stal prvou hviezdou zápasu aj vďaka tomu, že počas 22:39 min na ľade okrem gólu predviedol až 5 striel na bránku, 2 bloky, 1 hit a pridal aj plusový bod.

„Som ohromený z toho, ako sme odohrali tento zápas. Najmä obrana bola skvelá a je príznačné, že práve Nemec rozhodol. Chcem, aby nám toto herné nastavenie vydržalo aj v ďalšom zápase,“ pochválil svoje mužstvo tréner New Jersey Sheldon Keefe.

Washington viedol len 1:0

Stav 0:2 na zápasy svietil aj z pohľadu Montrealu pred tretím duelom série proti Washingtonu. Konfrontácia najhoršieho s najlepším tímom na Východe spomedzi postupujúcich do play-off sa v Bell Centre začal lepšie odvíjať v prospech hostí z Washingtonu, ktorí viedli 1:0.

Prvý gól aj bod

A hoci neskôr Montreal otočil, v 43. min kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin vyrovnal na 3:3: Prišli však ďalšie tri góly z hokejok hráčov Canadiens a medzi nimi aj ten v podaní Juraja Slafkovského. Košický rodák v 54. min v predbránkovom priestore tečoval prihrávku Cola Caufielda a prvým gólom aj bodom v play-off zvýšil na priebežných 5:3. Neskôr ešte Alex Newhook v presilovke upravil na konečných 6:3 pre Montreal.

Slafkovský predviedol počas 20 minút energický výkon s 5 strelami, 3 hitmi a 2 plusovými bodmi a stal sa treťou hviezdou zápasu. Tou prvou sa zaslúžene stal jeho spoluhráč Caufield, ktorý až 11-krát ohrozil brankárov Washingtonu a pripísal si bilanciu 1+1. Domáci prestrieľali hostí v pokusoch na bránku 40:21.

Zaujímavosťou duelu bolo, že sa obom tímom zranili brankári – domáceho Samuela Montembaeaulta v 32. min vystriedal Jakub Dobeš a hosťujúci Logan Thompson sa zranil po zrážke so spoluhráčom po góle Slafkovského a nahradil ho Charlie Lindgren.

Sebakontrola a koncentrácia

„Bez ohľadu na vývoj sme sa snažili zostať pokojní. Vedeli sme, že to bude fyzicky náročný zápas. A tiež sme vedeli, že si potrebujeme kontrolovať emócie počas celých 60 minút. Niekedy je to naozaj ťažké, lebo máme pár hráčov, ktorí by sa radi pobili. Na prvom mieste však musí zostať sebakontrola a koncentrácia na zápas,“ vyhlásil Slafkovský pre zámorské médiá.

„Tento zápas nám ukázal, že len absolútne najlepší výkon nás posunie do celkového triumfu v tejto sérii. Súper nám nedaruje nič zadarmo len preto, že sme vyhrali prvé dva zápasy série,“ skonštatoval tréner Washingtonu Spencer Carbery na webe NHL.