Slafkovský si v NHL prekonal osobný rekord a v play-off si zahrá proti Fehérvárymu - VIDEO

Juraj Slafkovský si prvýkrát v kariére zahrá v play-off NHL o Stanleyho pohár. Hokejisti Montrealu ako posledný šestnásty tím postúpili do play-off, keď v záverečnom zápase základnej časti doma zdolali hráčov Caroliny Hurricanes 4:2.

Montrealu stačil v boji o ôsmu priečku vo Východnej konferencii zisk jedného bodu. Napokon získali dva a veľký podiel na tom mal dvojgólový obranca Kaiden Guhle.

Mimo postupovej hry nezostal ani Slafkovský, ktorý už po necelých štyroch minútach prvej tretiny prihral Guhlemu na otvárací gól zápasu. Hostia ešte do polovice prvej tretiny vyrovnali, ale v druhej tretine Nick Suzuki a opäť Guhle zvýšili na 3:1 pre Canadiens.

V tretej tretine síce Tyson Jost znížil na 2:3 z pohľadu Hurricanes, ale posledné slovo mal gólom do prázdnej bránky Jake Evans. Montreal postúpil do play-off prvýkrát od roku 2021, keď si dokonca zahral v neúspešnom finále proti Tampe Bay.

„Milujem tieto dôležité zápasy. Užívam si to, lebo je to pravý živelný hokej. Prežíval som naplno každú sekundu dnešného večera,“ uviedol Juraj Slafkovský podľa webu NHL.

Už 200 zápasov

Košický rodák sa vo svojom dvojstom zápase v drese Montrealu dočkal 33. asistencie a 51. bodu v sezóne, čím vylepšil svoj bodový zisk spred roka o jeden bod.

Zatiaľ čo však vlani odohral kompletných 82 zápasov základnej časti, teraz iba 79, čiže svoj priemer vylepšil z 0,61 na 0,64 bodu na zápas. „Zastavil a otočil som sa s pukom a potom som to nabil Guhlemu. A on to poslal do hornej časti bránky,“ opísal Slafkovský svoj podiel na prvom góle zápasu.

Proti Fehérvárymu aj Ovečkinovi

Súperom Montrealu v 1. kole play-off na Východe bude druhý najlepší tím základnej časti Washington.

Slafkovský si teda v play-off zahrá nielen proti novému streleckému kráľovi histórie NHL Alexandrovi Ovečkinovi, ale aj slovenskému obrancovi Martinovi Fehérvárymu. Prvý zápas série odohrajú na Veľkonočnú sobotu vo Washingtone.

„Sme nadšení z príležitosti, ktorú sme si vybojovali. Veríme jeden druhému a proti najlepšiemu tímu v konferencii to nechceme len tak odohrať,“ uviedol kapitán Montrealu Nick Suzuki.

Desať z dvanástich

Montreal bol v závere sezóny doma veľmi silný. V Bell Centre vyhral desať z posledných 12 zápasov základnej časti a to ho posunulo medzi 16 najlepších tímov súťaže.

„Som hrdý, lebo tento úspech nie je len o jednej sezóne a jednom tíme. Toto mužstvo sa formovalo tri-štyri sezóny a postupne sa dávalo dokopy. Som rád, že títo chlapci budú môcť zažiť atmosféru play-off v Montreale, lebo to stojí za to,“ vyhlásil Brendan Gallagher, jeden zo šiestich hráčov Montrealu, ktorí zažili finále proti Tampe Bay spred štyroch rokov.

Najviac bodov za 29 rokov

Kapitán Suzuki odohral skvelú základnú časť so ziskom 89 bodov za 30 gólov a 59 asistencií. V tíme Canadiens je to najviac bodov od sezóny 1995/1996, keď legendy Pierre Turgeon a Vincent Damphousse nazbierali 96, resp. 94 bodov.

V aktuálnej produktivite Montrealu skončil Slafkovský s 51 bodmi na štvrtom mieste. Okrem spoluhráčov z prvého útoku Suzukiho a Cola Caufielda (70) sa pred neho dostal aj 66-bodový obranca Lane Hutson.