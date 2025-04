Slovenská hokejová reprezentácia s vítanou posilou zo zámoria. K tímu sa v príprave na MS pripojí tradičný účastník šampionátov

Súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie na MS vo Švédsku a Dánsku (9. – 25. mája) bude aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý už má skúsenosti z predchádzajúcich dvoch šampionátov. Informoval o tom generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan na sociálnej sieti X.

Samuel Hlavaj (G) will come to join our 🇸🇰 national hockey team next week.

Spolu s Adamom Sýkorom posilní našu reprezentaciu v budúcom týždni aj brankár Samo Hlavaj.

