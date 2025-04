Ruskí hokejisti nemajú na olympiáde čo robiť. Ak tam budú, Lotyši zvažujú bojkot, tvrdí Daugavinš

Ruskí hokejisti nebudú hrať na tohtoročných majstrovstvách sveta, ale o ich účasti na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa ešte nerozhodlo.

Kapitán lotyšskej reprezentácie Kaspars Daugaviņš však dúfa, že Rusi tam budú chýbať pre ich vojnu na Ukrajine. Na jeho vyjadrenie prišla ostrá reakcia. Informoval o tom web sport.cz.

„Pokiaľ bude vojna pokračovať, dúfame, že Rusko sa na olympiáde nezúčastní,“ povedal 36-ročný Daugaviņš. Skúsený útočník dokonca zvažuje, či by Lotyšsko nemalo olympijský turnaj bojkotovať, ak sa na ňom „zborná“ predsa len zúčastní.

Hašekov syndróm

„Ak sa tak stane, bude to pre nás veľmi ťažké rozhodnutie. Myslím si, že o účasti Lotyšska na olympijskom hokejovom turnaji by sa malo rozhodnúť na národnej úrovni. Nemali by o tom rozhodovať športovci, ale tí najvyšší,“ doplnil Daugaviņš, ktorý sa podieľal na senzačnom bronze Lotyšska na MS 2023.

„Tomu sa hovorí Hašekov syndróm,“ reagoval bývalý tréner ruskej reprezentácie Vladimír Pľuščev s odkazom na legendárneho českého brankára Dominika Hašeka, ktorý je od invázie na Ukrajinu hlasným kritikom Ruska a účasti jeho športovcov na medzinárodných súťažiach.

„Daugavinš sa chce presadiť rozprávaním, nie hraním hokeja. Prečo by sme tomu mali venovať pozornosť? Práve teraz prebieha protiruská kampaň,“ kritizoval 70-ročný tréner.

Nepochybuje o tom, že ruský národný tím sa čoskoro vráti v plnej sile.

„Všetci nám budú bozkávať zadok a Daugavinš bude pri tom. Takí sú ľudia. Ich slová nemajú žiadnu váhu. O tom, či sa Rusko zúčastní na olympiáde, nerozhoduje on,“ doplnil Pľuščev podľa spomínaného webu.