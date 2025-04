Hrivík po rokoch opúšťa Švédsko, v Leksande predčasne ukončil zmluvu a hrať bude blízko svojho rodiska - VIDEO, FOTO

Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík po dlhom pôsobení vo švédskom Leksande opúšťa nielen klub, ale aj krajinu. Tridsaťtriročný center sa totiž sťahuje do Česka a hrať bude za ostravské Vítkovice, s ktorými podpísal viacročný kontrakt.

Ako informuje oficiálny web vítkovického tímu, vo Švédsku sa rodák z Čadce dohodol na predčasnom konci zmluvy a zamieril omnoho bližšie k svojmu rodisku.

Odchovanec žilinského hokeja to v minulosti dotiahol v zámorí až do NHL, v ktorej odohral 24 duelov New York Rangers a Calgary Flames, pripísal si v nich tri asistencie. Okrem zámoria pôsobil aj v ruskej KHL v Podoľsku a Nižnom Novgorode.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je to skúsený a komplexný útočník, ktorý podával stabilné výkony na medzinárodnej úrovni, či už v reprezentácii Slovenska alebo vo švédskej SHL, kde patril roky k základným kameňom tímu Leksand IF. Je to hráč s výborným pohybom, citom pre hru. Veríme, že jeho vodcovské schopnosti, herná inteligencia a tiež schopnosť byť rozdielovým hráčom budú pre náš tím veľkým prínosom,“ uviedol tréner Václav Varaďa.

Marek Hrivík reprezentoval Slovensko na štyroch majstrovstvách sveta aj na úspešných ZOH v Pekingu 2022, na ktorých bol kapitán na ceste za olympijským bronzom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Verím, že projekt, ktorý sa vo Vítkoviciach pod trénerom Varaďom buduje, má veľký potenciál, takže nad jeho ponukou som nemusel príliš váhať. Od kamarátov, ktorí vo Vítkoviciach pôsobia alebo pôsobili, mám na klub len dobré referencie. Teším sa aj na ostravských fanúšikov a na samotné mesto,“ uviedol skúsený slovenský hokejista.

Na májových majstrovstvách sveta nebude súčasťou reprezentácie SR, keďže sa realizačnému tímu výberu SR ospravedlnil.