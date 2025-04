Mladí Slováci zdolali Čechov jedným gólom. Sčasti nechali zabudnúť na výprask 0:16 - VIDEO

Hokej občas nemáva logiku. Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali na Turnaji piatich krajín vo fínskom Rovaniemi zahanbujúco so Švédmi 0:16, predtým s Fínmi 2:4 a neskôr so Švajčiarmi 3:5. Na záver svojho vystúpenia však mladí Slováci zdolali rovesníkov z Česka 1:0. Tých Čechov, ktorí predtým zdolali Švédov 5:3.

Slovákom stačil na triumf stačil jediný presný zásah, postaral sa oň v presilovke v 23. minúte Theo Kiss.

Kliment so shutoutom

Skvelý výkon podal brankár Patrik Kliment, ktorý zlikvidoval všetkých 25 streleckých pokusov českých hokejistov. Slovenský tím počas stretnutia oslabil obranca Samuel Húževka, ktorý dostal za faul kolenom trest na 5 minút a do konca zápasu. Česi však ani túto dlhú presilovku nevyužili.

Hrali v emócii

„Som rád, že čo sme si povedali na mítingu pred zápasom, sa potvrdilo. Chalani vnímali, že sme bojovný tím, ktorý je ochotný nechať na ľade všetko. Do bodky sme to naplnili. Šesťdesiat minút sme hrali v emócii. Ubránili sme 5-minútové oslabenie aj hru bez brankára, dokonca oslabenie o dvoch hráčov. Výkon brankára bol excelentný, ale takisto každý chalan, ktorý v zápase bol,“ zhodnotil tréner výberu SR do 20 rokov Ivan Feneš na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Vysvetlenie trénera

Feneš sa pokúsil ospravedlniť prehry v predchádzajúcich zápasoch aj tým, že jeho zverenci potrebovali čas na to, aby si zvykli na šialene rýchle tempo na turnaji vo Fínsku.

„Hrali sme štvrtý zápas za štvrtý deň. Bolo cítiť, ako chalani postupne vnímali náš systém hry. Bohužiaľ, absolvovali sme spolu od zrazu iba dva tréningy, dlhú cestu a potom štyri duely za štyri dni. Bol to masaker. Väčšina chalanov zažila prvýkrát juniorský svetový hokej na tejto úrovni. Ak chcete zvládnuť to tempo a kvalitu, potrebujete trocha času,“ pokračoval reprezentačný kouč.

Šialené tempo

Všetkým kritikom mladých slovenských hokejistov, ktorí ich začali zatracovať po výprasku od Švédov, ešte odkázal. „Keď som sa hráčov pýtal, aby porovnali tempo zápasov z našej juniorskej ligy s tým, čo zažili vo Fínsku, hovorili, že toto tempo je úplne šialené. Treba ich podporovať, lebo nemáme veľa hráčov pre juniorský medzinárodný hokej. Treba sa im venovať a poďakovať sa im,“ dodal Feneš pre hockeyslovakia.sk.