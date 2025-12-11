SaS podáva podnet na disciplinárne konanie voči Gašparovi. Jediný, kto môže zasiahnuť, je prezident – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na disciplinárne konanie voči šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS)Pavlovi Gašparovi.
„Za šéfa SIS máme syna obžalovaného z korupcie, organizovaného zločinu, podpredsedu parlamentu, ktorý si teraz ide polepšiť ďalšou zmenou trestného procesu. Syna, ktorý sa nevie zodpovedne postaviť k dopravnej nehode. Syna, ku ktorému tu boli vážne vyjadrenia príslušníka SIS, ktorý prežil sedem riaditeľov SIS, plukovníka, ktorý v mene vlasti pracoval v SIS viac ako 20 rokov,“ uviedla poslankyňa Mária Kolíkova (SaS).
Podozrenia zaznievajú aj zvnútra
Dodala, že vzhľadom na verejné vyjadrenia príslušníka SIS vyvstali závažné podozrenia o šikane, o tom, že SIS sa zásadne spreneverila záujmom, ide proti SR, nechráni bezpečnosť občanov SR a že nespolupracuje s partnermi, ktorých Slovensko nevyhnutne potrebuje.
Tieto podozrenia, na ktoré SaS upozorňovala, podľa slov Kolíkovej už jasne zaznievajú aj od ľudí, ktorí pracujú vo vnútri SIS. O to je podľa nej situácia závažnejšia.
„Preto sa obraciame na prezidenta SR Petra Pellegriniho s ďalším podnetom na začatie disciplinárneho konania. Pretože kontrolný výbor SIS, ktorý máme v parlamente, nám za posledné dva dni ukázal, že vládna koalícia nedá priestor prešetriť nič a zhodí všetko zo stola. Ale ten, kto naozaj môže niečo spraviť, je prezident,“ vyhlásila poslankyňa s tým, že prezident, okrem toho, že ma obrovskú disciplinárnu právomoc, môže urobiť politické kroky k tomu, aby došlo k zmene vedenia SIS. Tá podľa Kolíkovej totiž očividne slúži záujmom vládnej koalície, aby sa udržala pri moci.
Kolíková pripomenula, že kapacita SIS bola míňaná napríklad na umelý štátny prevrat a že cesty do Ruska sú prednejšie, než spolupráca s partnermi z EÚ a NATO, ktorá je spochybňovaná vyjadreniami vedenia SIS.
Gašpar sa nezastaví pred ničím
„To všetko je veľmi vážne a prezident by sa tým mal zaoberať,“ zdôraznila poslankyňa. Priblížila, že v podnete uviedli všetky závažné skutočnosti od bývalého riaditeľa Národného bezpečnostného a analytického centra SIS Juraja Kulika, ktoré sú už verejností známe. Uvádzajú však aj informácie, ktoré sú v anonymnom liste. Kolíková tvrdí, že podozrenia sa totiž kopírujú, preto treba brať do úvahy aj takýto anonymný list.
„Riaditeľ SIS sa nezastaví pred ničím, verejne klame, že som mala prezradiť totožnosť príslušníka SIS a že to mal byť dôvod môjho odvolania. Všetci vieme, že dôvody môjho odvolania boli vymyslené a súviseli s tým, že som sa obrátila na prokuratúru, aby prešetrila to, ako sa stal Pavol Gašpar riaditeľom SIS,“ dodala Kolíková.
Vo štvrtok sa súčasne uskutoční v Bratislave ďalší pochod za odstúpenie Pavla Gašpara z funkcie šéfa SIS. Ten sa začne o 17:30 a povedie z Námestia SNP pred Národnú radu SR.