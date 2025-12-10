Opozícia podala podnet na Ústavný súd v súvislosti so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov – VIDEO

Opozícia podala podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Namieta v ňom nielen nesúlad prijatého zákona s Ústavou SR, ale aj s právom Európskej únie.
„V stredu ráno som v mene 63 poslancov a poslankýň zo všetkých opozičných strán – PS, SaS, KDH a Hnutie Slovensko – podala návrh na ústavný súd na vyslovenie nesúladu prijatého zákona s ústavou. Vzhľadom na akútnosť situácie a nezvratný zásah, ktorý prináša tento zákon, sme ústavný súd požiadali aj o posúdenie možnosti pozastavenia účinnosti, ktorá má nastať už 1. januára 2026,“ uviedla podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a členka Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Lucia Plaváková.
Skracovanie rozpravy
Opozícia v podaní namieta tiež proces prijatia zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – od nesplnenia podmienok pre skrátené legislatívne konanie cez skracovanie rozpravy, obmedzovanie či neumožňovanie výborov až po potlačenie odbornej verejnej diskusie. Podľa Plavákovej to krásne dokumentuje skutočnosť, že koalícia nedovolila vyjadriť sa ani predsedníčke samotného ÚOO Zuzane Dlugošovej.
„Počas celej rozpravy sme upozorňovali na rozpor s ústavou aj právom EÚ, ale naše varovania ostali nevypočuté. Nepočúvali nás, nepočúvali odborníkov, Generálnu prokuratúru SR, prezidenta, Európsku komisiu, Radu prokurátorov SR ani Slovenskú advokátsku komoru. Tento ďalší prokorupčný krok Ficovej vlády nenecháme tak,” uviedla Plaváková. Koalícia prijatím zákona podľa opozície ohrozila ochranu odvážnych ľudí, ktorí sa neboja nahlasovať korupciu.
Nesúlad s ústavou
Nesúlad s ústavou vidí v rozpore s princípom generality práva, ktorý zabezpečuje, že právne normy sa prijímajú ako normy všeobecné „a nie ako riešenie individuálnych problémov ministra, ktorý nevie dodržiavať zákon a potrebuje sa pomstiť vedeniu nezávislej inštitúcie“. Úrad totiž uložil vysoké pokuty ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). V podaní opozícia napadla aj legislatívne skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky úradu.
„Ako komunikovala aj Európska komisia, z pohľadu práva EÚ je problematické aj samotné rušenie nezávislej inštitúcie a odstránenie jej vedenia,“ zdôraznila Plaváková.
Ústavnému súdu opozícia v podaní navrhla aj možnosť zváženia prejudiciálnej otázky na Súdny dvor Európskej únie. Poslankyňa SaS Mária Kolíková doplnila, že ústavný súd má priestor povedať, že takýto zákon aj jeho spôsob prijatia je v rozpore s právnym štátom, a je to zlé pre demokraciu na Slovensku.
Pomsta
„Je dôležité, aby sa ústavný súd opäť zaoberal otázkou, či takýto legislatívny proces je v súlade s ústavou. Je nevyhnutné, aby vyslal jasný signál, že toto nie je v poriadku. Vládna koalícia hrubo porušuje princípy právneho štátu a demokracie a tento spôsob prijímania zákonov nie je ani štandardný, ani legitímny,“ zdôraznila. Pripomenula, že Ústavný súd už v minulosti podobné prešľapy označil za protiústavné a verí, že sa tak stane aj teraz.
„Vláda sa tým ani netají. Premiér aj minister vnútra otvorene hovoria, že ide o pomstu. Po sobotnom rokovaní sme počuli, že ich vojna v polícií sa nevyvíja podľa ich predstáv, že im nesedia výsledky súdnych konaní a tento úrad im stojí v ceste. Toto však v dôvodovej správe nenájdete – tam sa o pomste nepíše,“ podotkla.