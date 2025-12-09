Poslanci koalície odhlasovali zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, parlamentom sa ozýval aj krik a piskot – VIDEO

Vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
- Aktualizované
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
NR SR, parlament
Foto: ilustračné, SITA/Milan Illík.
Koaliční poslanci strán Smer-SD, Hlas-SD a Slovenskej národnej strany (SNS) 78 hlasmi schválili zákon, ktorým sa ruší Úrad na ochranu oznamovateľov a vzniká nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Schválenie návrhu sa stretlo s veľkou nevôľou. Z pléna sa ozýval krik a buchot opozičných poslancov a predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu z balkóna pískali na píšťalky. Z plána sa ozývalo skandovanie „hanba“.

Naživo: Rokovanie parlamentu

