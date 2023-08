SaS by bola v predčasných voľbách druhou najčastejšou voľbou Slovákov, 11 percentám by stačila len jedna strana

Strana Sloboda a Solidarita by bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov v parlamentných voľbách. Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, hlas by jej dalo 11,2 percenta opýtaných.

Stranu Hlas-SD by si ako druhú voľbu zvolilo 9,6 percenta ľudí, Progresívne Slovensko (PS) 9,3 percenta, Slovenskú národnú stranu (SNS) 8,8 percenta, Smer-SD 8,5 percenta a hnutie Republika by si ako druhú stranu vybralo 5,5 percenta respondentov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ Na hrane v dňoch 24. až 28. júla na vzorke 1 000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: „A ak by bola taká možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú ďalšiu stranu by ste volili?“

Hnutie Sme rodina by ako druhú voľbu uviedlo 4,3 percenta oslovených. Demokratov ako druhú stranu by volilo 3,7 percenta respondentov, koalíciu OĽaNO a priatelia 3 percentá, Kresťanskodemokratické hnutie 2,1 percenta, stranu Kotlebovci – ĽSNS 1,3 percenta a Modrí Most-Híd 0,7 percenta oslovených. Presne 11,2 percenta opýtaných uviedlo, že by nevolili žiadnu inú stranu, okrem tej, ktorú uviedli v prvej voľbe.

Najväčší podiel takýchto voličov má koalícia OĽaNO a priatelia (24,4 %), PS (16,4 %) a Republika (15,6 %). Konkrétne 18,5 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili ako svoju druhú voľbu a 0,4 percenta opýtaných na otázku nechcelo odpovedať.