Týždeň očami Pavla Urbana: Prieskumy radšej nepozerajte. Zabolí vás z nich hlava a realita môže byť iná

Do predčasných parlamentných volieb nám ostávajú menej ako dva mesiace. Médiá nás bombardujú prieskumami preferencií jednotlivých strán a mnohí z nás robíme kombinácie, čo sa stane, ak sa stane. Určite nám prieskumy niečo hovoria, ale netreba veriť, že sú skutočným zrkadlom toho, čo sa udeje 30 septembra. Spomeňme si len na voľby predošlé

Najnovšie prieskumy preferencií nám dávajú množstvo kombinácií na usporiadanie novej vlády. Každá z agentúr verí, že práve jej prieskum najobjektívnejšie ukazuje politickú náladu obyvateľstva.

Všetky sa zhodujú, že voľby vyhrá Smer-SD, ale pri ďalších stranách sú už väčšie, alebo menšie rozdiely. Práve tie nám vnášajú neistotu, lebo iba po sčítaní hlasov si môžeme začať reálne robiť kombinácie o možnej spolupráci.

Potvrdzujú to aj prieskumy z minulosti, keď iba niekoľko dní po ich zverejnení sa ukázalo, že voliči zmenili svoje rozhodnutie na poslednú chvíľu. Poďme na niekoľko príkladov.

Parlamentné voľby v roku 2020

V prieskume agentúry Focus zverejnenom 13. februára 2020, teda 16 dní pre voľbami, by najviac hlasov opýtaných získal Smer-SD a to rovných 17 percent, za ním by nasledovali OĽaNO s 13,3 percenta, ĽSNS so ziskom 12,2 percenta a koalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu, ktorej chcelo dať hlas 9,3 percenta opýtaných.