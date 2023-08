Hlas stráca na progresívcov 3,5 percenta, Smer prekročil 20 a KDH aj ďalšie dve strany sú tesne nad piatimi

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) prekročila v prieskume hranicu 20 percent. Na druhom mieste sa umiestnilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 16,9 percenta a stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) by volilo 13,4 percenta voličov.

Hnutie Republika je štvrté

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre denník Pravda, ktorý bol realizovaný v období od 26. júla do 1. augusta na vzorke 1 001 respondentov.

Štvrtú priečku obsadilo hnutie Republika, ktoré by volilo 8,8 percenta ľudí. Koalícia OĽaNO a priatelia dosiahla 7,9 percenta, čo znamená, že by sa dostala do Národnej rady SR.

Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,7 percenta a hnutie Sme rodina s 5,6 percenta voličmi.

Demokrati nemajú ani tri percentá

Do parlamentu by sa taktiež dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktorému dôveruje 5,4 percenta respondentov a taktiež Slovenská národná strana (SNS) s 5,2-percentnou podporou.

Hlboko pod piatimi percentami figuruje strana Demokrati so ziskom 2,6 percenta či strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorej namerali 2,2 percenta.

Podľa prieskumu by v parlamente Smer-SD získal 34 kresiel, hnutie PS 28 a Hlas-SD 22 kresiel. V parlamente by sedelo aj 15 poslancov za hnutie Republika, 13 poslancov Koalície OĽaNO a priatelia a 11 za stranu SaS. Zhodne po deväť kresiel by sa ušlo Sme rodina, KDH a SNS.