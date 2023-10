Šanca na možnú koalíciu na čele s PS je o kúsok väčšia, Šimečka povedal dôvod

Lídra hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku teší, že zvolený poslanec a trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO) chce v prípade prebratia svojho mandátu podporiť možnú koalíciu na čele s PS.

„Bol by to ďalší mandát pre budúcnosť Slovenska bez Roberta Fica, Tomáša Tarabu a Andreja Danka vo vláde. Šanca, že by sa to mohlo podariť, je po dnešku o malý kúsok väčšia,“ napísal vo štvrtok večer Šimečka na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V súčasnosti prebiehajú rokovania o vzniku dvoch možných koalícií. Víťaz volieb Smer-SD sa usiluje o vytvorenie koalície s Hlasom-SD a SNS. Oslovil aj KDH, no predseda kresťanských demokratov Milan Majerský sa vyjadril, že do koalície so Smerom nechcú ísť a s najväčšou pravdepodobnosťou mieria do opozície.

O koalíciu sa usiluje aj druhá najsilnejšia strana volieb – Progresívne Slovensko, pre ktorú prichádza do úvahy štvorkoalícia s Hlasom, SaS a KDH. Na margo tejto možnej koalície sa však Majerský vyjadril, že jej sformovanie by bolo ťažké a liberáli a progresívci by museli urobiť veľké ústupky.