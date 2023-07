Sagan sa v Glasgowe predstaví v cestnej aj v horskej cyklistike, pokúsi sa prebojovať na OH 2024 v Paríži

Slovenský cyklista Peter Sagan bude na augustových majstrovstvách sveta v škótskom Glasgowe (3. – 13.8.) súťažiť na ceste aj na horskom bicykli. Tridsaťtriročný Žilinčan sa predstaví v cestných pretekoch mužov s hromadným štartom aj v mužských pretekoch v horskej cyklistike v disciplíne XCO, v ktorých sa pokúsi vybojovať si miestenku na OH 2024 do Paríža.

Horská cyklistika

Trojnásobný majster sveta po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike v disciplíne cross country. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour.

V horskej cyklistike už súťažil na OH 2016 v Riu de Janeiro a rád by si to zopakoval o rok. Keďže Slovensko nie je na postupovej pozícií v rebríčku krajín, jedinú šancu má práve na týchto majstrovstvách sveta.

Osemnásobný slovenský šampión bude v Glasgowe jediný slovenský zástupca v hlavných mužských pretekoch s hromadným štartom, v horskej cyklistike bude v elitnej kategórii súťažiť s krajanom Matejom Ulíkom.

Medzi ženami sa na ceste predstaví zo Sloveniek iba Nora Jenčušová, ktorá bude štartovať aj v časovke. Sagan sa pokúsi o štvrtý titul majstra sveta na ceste, tie predošlé získal v rokoch 2015, 2016 a 2017.

Široké zastúpenie Slovákov

„Trať je veľmi špecifická a ako sme mali možnosť vidieť už aj v minulosti, ťažko dopredu hovoriť o cieľoch. Interne ich vytýčené máme a jazdci na ne smerovali prípravu, ale do hry vstupujú i rôzne technické okolnosti, ktoré ovplyvňujú výsledok,“ povedal o cestných pretekoch v Glasgowe športový riaditeľ mužskej reprezentácie do 23 rokov, ženského i juniorského národného tímu Jakub Vančo v tlačovej správe od Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

Na šampionáte v Škótsku budú cyklisti bojovať o medaily takmer vo všetkých disciplínach okrem cyklokrosu. Slovensko bude reprezentovať 43 pretekárov v desiatich odvetviach – 14 v cestnej cyklistike, 11 v horskej cyklistike, osem v BMX, šesť v paracyklistike, päť v disciplíne trial a traja v sálovej cyklistike.