Tour de France 2023: Sagan sa rozlúčil s Tour de France a Vingegaard je ako Pogačar (video)

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies obsadil v nedeľňajšej záverečnej etape na 110. ročníku pretekov Tour de France 11. miesto a rozlúčil sa s týmto podujatím, keďže od budúcej sezóny už nebude jazdiť na ceste.

V špurte na Elyzejských poliach zvíťazil Belgičan Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) pred krajanom Jasperom Philipsenom (Alpecin-Deceuninck) a Holanďanom Dylanom Groenewegenom (Jayco-Alula).

Žltý dres obhájil Vingegaard

Prvenstvo v celkovej klasifikácii a žltý dres obhájil Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ktorý o 7:29 min zdolal druhého Slovinca Tadeja Pogačara (UAE Team Emirates). Na pódiu ich doplnil Brit Adam Yates (UAE Team Emirates) so stratou 10:56 min.

Saganovi patrí konečná 127. pozícia s mankom 5:14:17 h na víťaza. Bodovaciu súťaž o zelený dres ovládol Philipsen, biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov opäť získal Pogačar a bodkovaný pre najlepšieho vrchára Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

„Je to úžasné druhýkrát zvíťaziť na Tour de France. Bola to dlhá cesta, ale rýchlo to ubehlo. Každý deň to bolo veľmi náročné a bol to skvelý boj medzi mnou a Pogačarom. Každú etapu som si užil. Dúfam, že sa sem o rok vrátim a pokúsim sa o tretie víťazstvo,“ vyhlásil 26-ročný Vingegaard po 21. etape v Paríži.

Saganov rekord „Starej dámy“

Napodobnil zápis Pogačara, ktorý triumfoval v pretekoch dvakrát za sebou v rokoch 2020 a 2021. V ostatných dvoch edíciách skončil Slovinec druhý.

Trojnásobnému majstrovi sveta Saganovi stále patrí rekord „Starej dámy“ so siedmimi víťazstvami v bodovacej súťaži. Tour de France absolvoval 12-krát a dosiahol 12 etapových triumfov. Po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour. V horskej cyklistike už súťažil na OH 2016 v Riu de Janeiro.