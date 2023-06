Objavte Dolné Rakúsko na bicykli a vyberte sa za zážitkami cez tematické ciele

Dolné Rakúsko má jednu z najlepších turistických cyklistických sietí v Európe. Je priamo prepojená aj s trasami, ktoré prechádzajú Slovenskom, takže prepojenie je pohodlné a blízke. Sieť je výborne značená, plná atrakcií, výhľadov a kvalitných služieb. Môžete sa vybrať na krátky výlet alebo dovolenku, ktorá bude trvať viac dní. Tematické okruhy vás zavedú k tichým vodám, do divokej prírody, za históriou i kultúrou alebo obľúbenou gastronómiou.

Množstvo tipov nájdete na oficiálnej stránke dolne-rakusko.info, prinášame vám však výber top výletov podľa tematických cieľov, ako stráviť relax pri vode, s kultúrou, v prírode alebo s gastrozážitkami.

Všetky cesty vedú k vode

Pokojná a zážitková cyklotrasa Ybbstalradweg je vhodná pre cyklistov, ktorí majú radi vodu, rieky a jazerá. Na bicykli totiž prechádzate po romantických oblúkových mostoch a cez krátky tunel, brázdite divokú roklinu a na pokojných piesočných plážach si môžete užívať slnko a krištáľovo čistú vodu. Odporúčame predovšetkým tieto tri výletné ciele:

Riečne kúpalisko Hollenstein an der Ybbs – Kúpalisko Hollenstein na rieke Ybbs je miestom ako vystrihnutým z obrázkovej knihy. Priezračná voda, kamienková pláž, pozvoľný vstup i hlbšie časti, ktoré dosahujú hĺbku 2,5 metra. Na brehu si môžete zahrať stolný tenis či šachovú partiu a nachádzajú sa tu aj miesta vhodné na grilovanie.

Hollenstein. Foto: Heinz Henninger

Jazero Lunzer See – Jediné prírodné jazero v Dolnom Rakúsku je obklopené mostviertelskými horami. Je vhodné na kúpanie a nachádzajú sa tu aj vodné bicykle, člny a paddleboardy. Priamo z jazera máte výhľad na nádhernú divokú okolitú prírodu.

Lunzer See. Foto: Mostviertel Tourismus

Lunzer See. Foto: Lunzer See (c) Niederösterreich Werbung/ cmvisuals.at

Roklina Erlaufschlucht Purgstall – Roklina Erlaufschlucht v Purgstalle je od roku 1972 oficiálne prírodnou pamiatkou a rieka Erlauf má na tomto mieste hĺbku až desať metrov. Na vodných plochách a dvoch vyhliadkových plošinách môžete pozorovať silu vody, ktorá tadiaľto preteká už tisíce rokov.

Erlaufschlucht. Foto: Mostviertel Tourismus, weinfranz.at

Na bicykli za kultúrou

V Dolnom Rakúsku nájdete množstvo historických pamiatok, umenie, kláštory, architektúru a výstavy, za ktorými sa oplatí vyraziť na bicykli. Spoznáte nie len nádhernú dolnorakúsku krajinu, ale cestou máte k dispozícii množstvo služieb a oddychových zón. Určite by ste nemali obísť tieto tri kultúrne miesta:

Výstava fotografií La Gacilly Baden Photo – La Gacilly je mesto v Bretónsku vo Francúzsku, kde sa každoročne koná najväčší fotografický festival pod holým nebom v Európe. Po francúzskom uvedení výstavy sa vždy v nasledujúcom roku koná aj v Badene. Na približne 7 km dlhej trase festivalu na námestiach, uliciach, nádvoriach a v parkoch budete môcť obdivovať približne 2 000 veľkoformátových fotografií od medzinárodných umelcov, pričom od júna do októbra je vstup zadarmo.

La Gacilly, Baden. Foto: Lois Lammerhuber/Emmanuel Honorato Vasquez

Cisárske mesto Baden – Už cisár Claudius (41 – 54 n. l.) vedel o dôležitom význame liečivých prameňov a osadu pomenoval „Aquae“, nemecky „Bäder“. O dobrých 1 800 rokov neskôr si cisár František II. (I.) vybral mesto Baden za svoje každoročné letné sídlo, a to sa tak čoskoro stalo významným kúpeľným centrom pre vyššie vrstvy. Mesto Baden je od roku 2021 zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO „Slávne kúpeľné mestá Európy“. Vďaka bohatej ponuke kultúrnych a kulinárskych zážitkov sa v ňom aj dnes žije priam kráľovsky (alebo ak chcete, „cisársky“).

Baden. Foto: Niederösterreich Werbung

Prírodný park Liechtenstein – hrad Liechtenstein – Amfiteáter, Dianin chrám, rímsky múr či celý rad ďalších stavieb inšpirovaných antikou môžete preskúmať v prírodnom parku Liechtenstein. Ako bolo na začiatku 19. storočia zvykom, Johann I. von und zu Liechtenstein tu nechal vybudovať park, ktorý so svojimi umelými zrúcaninami a replikami hradov pôsobí priam rozprávkovo. Samotný hrad Liechtenstein, ktorý má takmer 900 rokov, je však stále v prevažnej miere verný originálu a rozhodne stojí za návštevu. Zaparkujte svoj bicykel pred hradom a užite si ducha nádhernej histórie.

Liechtenstein. Foto: Wienerwald_Tourismus/Andreas Hofer

Na kolesách do fascinujúcej prírody

Vyberte sa bicyklom po cyklotrasách, ktoré vedú nedotknutou prírodou alebo na miesta, ktoré kedysi zmenil človek, no dnes sa vrátili prírode. To všetko nájdete na týchto troch miestach jazdou po Ybbstalskej cyklotrase:

Tunel Opponitz – Takmer 100 rokov viedla týmto tunelom Ybbstalská železnica, ktorá spájala železiarsky a oceliarsky priemysel s vrchom Erzberg a hlavnými odberateľmi v dunajskom regióne. Dnes už popri rieke Ybbs nejazdia žiadne vlaky a nádhernú krajinu pozdĺž železničnej trate už neuvidíte z okna vlaku, môžete si ju však pozrieť celkom zblízka počas jazdy na bicykli. Malebné oblúkové mosty a 87 metrov dlhý tunel neďaleko obce Opponitz lemujú trasu ako nemí svedkovia dávnych čias – a to všetko uprostred očarujúcej prírody.

Opponitz. Foto: Mostviertel Tourismus, Velontour.info

Jazda na bicykli roklinou Ofenloch – Impozantná, neuveriteľne krásna roklina neďaleko obce Opponitz vám umožní nahliadnuť naozaj hlboko. A to nielen vďaka metrovým skalným stenám, ktoré lemujú tamojšiu cestu, ale aj vďaka krištáľovo čistej, smaragdovozelenej trblietavej hladine rieky Ybbs. Preto nie je prekvapujúce, že hučiaca voda a mimoriadne vzácny pôvodný tok rieky boli vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pohľad na toto fantastické prírodné divadlo určite stojí za to.

Ofenloch. Foto: Niederösterreich Werbung/ Martin Matula

Návšteva údolia Mendlingtal – V údolí Mendlingtal neďaleko obce Göstling an der Ybbs je čo vidieť: pôsobivé rokliny, kľukaté potôčiky a fascinujúco rozmanitý svet rastlín. To správne miesto, na ktorom si uprostred jedinečnej prírodnej scenérie môžete počas horúcich dní urobiť krátku prestávku a ponoriť sa do osviežujúcej chladnej vody. Históriu rieky Ybbs, ktorá sa celé desaťročia využívala nielen na rekreáciu, ale aj na prácu, priblíži záujemcom prezentácia zariadenia na spúšťanie dreva, ktorú si možno zarezervovať na tematickom chodníku „Po drevenej ceste“.

Medlingtal. Foto: Werner Schrittwieser

Gastrozážitky priamo z bicykla

Po náročnom šliapaní na bicykli si oddýchnite a zrelaxujte sa pri lahodnom víne vo vínnych uličkách či na gurmánskych trhoch. Tieto tri tipy prinesú vašim chuťovým pohárikom úžasný gastrozážitok:

Gurmánsky trh v Retzi – Ak máte radi Modrý Portugal a Veltlínske zelené a milujete chlieb s medom, mali by ste navštíviť gurmánsky trh v Retzi v okrese Hollabrunn. Na tomto trhu si totiž môžete každú sobotu okrem všetkého možného zakúpiť aj tašku s názvom „Takto chutí Retz“ plnú starostlivo vybraných chutných sezónnych produktov.

Retz. Foto: Weinviertel Tourismus GmbH / Wurnig

Stolovanie vo vinohrade – Stolovanie v oblasti Weinviertel je jedinečným zážitkom. Špičkoví kuchári a vinári z tunajšieho regiónu totiž svojim hosťom pripravili lahodné 5-chodové menu s vínom podávaným za dlhými, snehobielo prestretými stolmi pod holým nebom. Príroda sa tu stáva kulisou a vinohrady dekoráciou. Za gastrozážitkom uprostred vinohradov môžete prísť na bicykli od 7. júna až do 19. augusta.

Stolovanie. Foto: Weinviertel Tourismus GmbH / www.pov.at

Zažite víno v obci Galgenberg – Pre rekreačných cyklistov to môže byť náročnejšia celodenná túra, ale vďaka mnohým zastávkam a nádherným výhľadom na neďaleké Čechy z vrchu Galgenberg pri Wildendürnbachu a so zrúcaninou hradu Staatz pred očami sa predsa len dá zvládnuť. Milovníkom turistiky vrelo odporúčame trasy na sokolí let. Pôsobivý je najmä malý sokolí let (Falkenflug) so svojimi snovými chodníkmi a nádhernou krajinou v okolí malebnej vinárskej obce Falkenstein. Zatiaľ čo sokol na okraji chodníka rozpráva napínavé príbehy z minulosti a o nových víziách mladých vinárov, dostanete sa cez rôzne atrakcie, ako sú vinohradnícke domčeky, piknikové miesta, ukážkové pivnice a labyrint vo vinohradoch rýchlo do cieľa.

Kellergasse Galgenberg. Foto: Niederösterreich Werbung/ Nina Skalikova

Inšpirovať sa môžete aj ďalšími tematickými okruhmi a zastávkami, ktoré nájdete na stránke dolne-rakusko.info/cyklovylety.

Informačný servis