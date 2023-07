Bola to najťažšia Tour, ale veľmi som si ju užil, vraví Sagan pred nedeľnou rozlúčkou s podujatím

Dvanásť ročníkov, dvanásť etapových triumfov a sedem víťazstiev v bodovacej súťaži. To všetko zdobí kariéru fenomenálneho slovenského cyklistu a trojnásobného majstra sveta Petra Sagana na legendárnych pretekoch Tour de France.

Tridsaťtriročný Žilinčan v nedeľňajšej záverečnej etape 110. ročníka napíše bodku za svojím počínaním na „starej dáme“, keďže už dávnejšie oznámil, že po tohtoročnej sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike.

Veľmi pekné preteky

Sagan v rozhovore pre španielsky športový denník Marca pred slávnostným koncom na parížskom Champs-Élysées uviedol, že svoje posledné preteky Tour de France si užíval.

„Boli to veľmi pekné preteky. Bezpochyby je to vďaka kvôli ľuďom a ich náklonnosti. Užil som si to. Jedným z cieľov bolo dostať sa do Paríža. A dosiahol som to,“ vyhlásil Sagan.

Netají sa tým, že by si na záver chcel zašpurtovať o etapový triumf, z ktorého sa na Tour de France naposledy radoval v roku 2019.

„Víťazstvo v etape má svoju cenu. Uvidíme, ako na tom budem v poslednej etape, ale myslím si, že sa môžem dostať k slovu. Nie som na tom tak dobre, ako by som si predstavoval, ale ani sa necítim zle.“

Bicykle stále majú pedále

Tohtoročná edícia ponúkla veľký súboj o žltý dres v podaní Slovinca Tadeja Pogačara a Dána Jonasa Vingegaarda. Ak sa nič nepredvídané nestane, druhý menovaný v nedeľu obháji vlaňajší triumf.

„Momentálne sú to dvaja najsilnejší pretekári. Predviedli množstvo parády,“ uznanlivo podotkol Sagan.

Na otázku, či zaznamenal počas kariéry v cyklistike nejaké zmeny, svojsky odvetil: „Nemyslím si, že sa až tak zmenila. Bicykle predsa stále majú pedále.“

Sagan tvrdí, že každé obdobie má svoje špecifiká. „Mal som kariéru s jej vzostupmi a pádmi, ale plnú skvelých momentov. Myslím, že to bola najťažšia Tour v mojom živote, ale aj tak všetko dopadlo dobre. Cítiť náklonnosť ľudí v tejto atmosfére je niečo výnimočné. Vždy som sa cítil milovaný. Toto spojenie a túto rozlúčku si budem navždy pamätať,“ skonštatoval Sagan.