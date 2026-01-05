Rusko tvrdí, že dobylo obec Hrabovske na severovýchode Ukrajiny

Rusko v pondelok oznámilo, že obsadilo pohraničnú obec Hrabovske v ukrajinskej Sumskej oblasti po tom, čo Kyjev v decembri obvinil Moskvu z násilného presídlenia desiatok jej obyvateľov.
Ruské ministerstvo obrany na sociálnych sieťach uviedlo, že jeho jednotky „obec ovládli“.
Dobytie dediny Hrabovske by znamenalo ďalší postup ruských jednotiek v oblasti na severovýchode Ukrajiny, ktorá bola predtým do značnej miery ušetrená bojov. Ukrajina totiž toto územie získala späť v rýchlej protiofenzíve v roku 2022.
Ako v stredoveku
Ukrajina v decembri obvinila Rusko z nezákonného zadržiavania približne 50 obyvateľov Hrabovského. Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva v súvislosti s týmto incidentom uviedol, že zadržiavaní obyvatelia obce boli držaní v izolácii v zlých podmienkach, kým ich Rusi „násilne neodviezli na územie Ruskej federácie“.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha prirovnal počínanie ruských vojakov k „stredovekým nájazdom“ a požadoval ich návrat.
Najväčšie zisky
Sumská oblasť nie je jednou z piatich ukrajinských oblastí, o ktorých Rusko vyhlasuje, že ich anektovalo; Moskva však tvrdí, že nové územia zaberá s cieľom vytvoriť „nárazníkovú zónu“ pozdĺž ruských hraníc.
Podľa analýzy agentúry AFP boli v roku 2025 ruské územné zisky na ukrajinskom bojisku najväčšie od začiatku vojny vo februári 2022.