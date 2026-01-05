Trump neverí, že Ukrajina zaútočila na Putinovu rezidenciu

Americký prezident Donald Trump poprel tvrdenia Kremľa, že na rezidenciu ruského vodcu Vladimira Putina zaútočili ukrajinské drony.
„Neverím, že k tomu útoku došlo,“ povedal v nedeľu Trump na palube prezidentského lietadla Air Force One.
Zostrelený dron
Minulý týždeň ruské ministerstvo obrany zverejnilo video zostreleného dronu, ktorý podľa neho Ukrajina vyslala na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti. Dodalo, že objekt nebol poškodený a šéf Kremľa sa v tom čase nachádzal na inom mieste.
Obvinenie zaznelo v čase, keď Trump počas tlačovej konferencie na Floride po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského povedal, že dohodu o ukončení vojny možno uzavrieť „v priebehu niekoľkých týždňov“. Rusko tvrdí, že Ukrajina len predstiera snahu o mier. Západní spojenci Kyjeva spochybnili, že útok sa vôbec stal.
Trump uviedol, že v blízkosti Putinovej rezidencie sa „niečo“ stalo, ale po preskúmaní dôkazov americkí predstavitelia neveria, že by Ukrajina na ňu útočila.
Smrteľné útoky
Zelenskyj viní Rusko z toho, že vojnu ťahá aj do nového roka a pokračuje pritom v smrteľných útokoch. Ruské útoky v noci na pondelok v Kyjevskej oblasti zabili dvoch ľudí.
Európski lídri sa majú v utorok zísť vo Francúzsku a pokračovať v rokovaniach o americkom pláne na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, ktorý je podľa Zelenského „na 90 percent hotový“.