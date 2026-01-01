Počet ruských nočných náletov na Ukrajinu v decembri klesol. Zhoršila sa však aj úspešnosť protivzdušnej obrany

Počet nočných ruských útokov dronmi a raketami v decembri mierne klesol, hoci zásahy do energetickej infraštruktúry pripravili o elektrinu státisíce ľudí. Vyplýva to z analýzy, ktorú na základe údajov ukrajinského letectva vypracovala agentúra AFP.

Podľa nej Rusko v poslednom mesiaci roka vypálilo najmenej 5 134 dronov, čo je o šesť percent menej než v novembri. Počet rakiet sa v rovnakom období znížil o 18 percent.

Zároveň však klesla aj úspešnosť ukrajinskej protivzdušnej obrany. V decembri zostrelila 80 percent všetkých dronov a rakiet, zatiaľ čo v novembri to bolo 82 percent.

Ukrajina čelila v roku 2025 silnému tlaku – jednak pretrvávajúcemu ruskému bombardovaniu, ale aj situácii na fronte, kde zaznamenala územné straty.

Moskva, ktorá popiera útoky na civilné ciele, od 10. mája, keď sa skončilo jednostranné trojdňové prímerie vyhlásené prezidentomVladimirom Putinom pri príležitosti vojenskej prehliadky, útočí na Ukrajinu dronmi každú noc.

