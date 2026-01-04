Ukrajinské dronové útoky si vynútili dočasné prerušenie prevádzky troch moskovských letísk

Ukrajinský dron zasiahol v ruskej Belgorodskej oblasti auto a zabil jedného človeka.
Russia Ukraine War
Ukrajinskí vojaci pripravujú útočný dron Vampire pri frontovej línii v Doneckej oblasti na Ukrajine v sobotu 8. februára 2025. Foto: archívne, SITA/AP
Ruské úrady v nedeľu dočasne prerušili prevádzku na troch zo štyroch moskovských letísk po tom, čo Ukrajina vypustila nad ruské hlavné mesto desiatky dronov.

Útok podľa miestnych médií viedol k viacerým meškaniam letov aj na druhom najrušnejšom moskovskom letisku Vnukovo. Hovorca ruského úradu pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) uviedol, že letiská boli uzavreté medzi 14.00 a 15.00 hod. SEČ.

„Obmedzenia sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti letov,“ uviedol na Telegrame hovorca Artem Korenjako. Všetky tri letiská, teda Vnukovo, Domodedovo a Žukovskij, podľa Korenjaka po približne hodine znovu čiastočne otvorili.

Dronov bolo viac

Ruská protivzdušná obrana zostrelila v nedeľu najmenej 27 dronov smerujúcich do hlavného mesta, uviedol v sérii príspevkov na Telegrame starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Rusko, ktoré vo februári 2022 spustilo rozsiahly vojenský útok na svojho suseda, opakovane uzavrelo svoj vzdušný priestor v reakcii na útoky ukrajinských dronov.

Dron aj v Belgorode

Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá leží na hraniciach s Ukrajinou, uviedol, že pri útoku ukrajinského dronu na auto s rodinou, zahynula v nedeľu jedna osoba a ďalší dvaja ľudia vrátane štvorročného dieťaťa utrpeli zranenia.

Ukrajina, ktorá počas takmer štyri roky trvajúcej vojny sama zažila vlny útokov ruských dronov, sa k najnovšiemu incidentu bezprostredne nevyjadrila.

