Ukrajinské dronové útoky si vynútili dočasné prerušenie prevádzky troch moskovských letísk

Ruské úrady v nedeľu dočasne prerušili prevádzku na troch zo štyroch moskovských letísk po tom, čo Ukrajina vypustila nad ruské hlavné mesto desiatky dronov.
Útok podľa miestnych médií viedol k viacerým meškaniam letov aj na druhom najrušnejšom moskovskom letisku Vnukovo. Hovorca ruského úradu pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) uviedol, že letiská boli uzavreté medzi 14.00 a 15.00 hod. SEČ.
„Obmedzenia sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti letov,“ uviedol na Telegrame hovorca Artem Korenjako. Všetky tri letiská, teda Vnukovo, Domodedovo a Žukovskij, podľa Korenjaka po približne hodine znovu čiastočne otvorili.
Dronov bolo viac
Ruská protivzdušná obrana zostrelila v nedeľu najmenej 27 dronov smerujúcich do hlavného mesta, uviedol v sérii príspevkov na Telegrame starosta Moskvy Sergej Sobjanin.
Rusko, ktoré vo februári 2022 spustilo rozsiahly vojenský útok na svojho suseda, opakovane uzavrelo svoj vzdušný priestor v reakcii na útoky ukrajinských dronov.
Dron aj v Belgorode
Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti, ktorá leží na hraniciach s Ukrajinou, uviedol, že pri útoku ukrajinského dronu na auto s rodinou, zahynula v nedeľu jedna osoba a ďalší dvaja ľudia vrátane štvorročného dieťaťa utrpeli zranenia.
Ukrajina, ktorá počas takmer štyri roky trvajúcej vojny sama zažila vlny útokov ruských dronov, sa k najnovšiemu incidentu bezprostredne nevyjadrila.