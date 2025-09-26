Rusko tri a pol roka bezcieľne bojuje. Moskva je podľa Lavrova vo vojne s NATO a Európou

Vyjadrenia šéfa ruskej diplomacie prichádzajú v čase, keď americký prezident Donald Trump vyjadruje podporu víťazstvu Kyjeva a zvažuje nové prístupy k ukončeniu konfliktu.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok naznačil, že Rusko je vo „vojne“ s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskou úniou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Ako referuje web Politico, jeho vyjadrenia zazneli na ministerskej konferencii G20 na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku a boli preložené ruskou štátnou agentúrou TASS.

Lavrov hovorí o skutočnej vojne

Lavrov uviedol: „NATO a Európska únia chcú vyhlásiť, vlastne už vyhlásili, skutočnú vojnu mojej krajine a priamo sa na nej podieľajú.“

Tieto výroky prišli len niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zmiernil tlak na diplomatické riešenie konfliktu.

Trump označil Rusko za „papierového tigra“, ktorý „tri a pol roka bezcieľne bojuje“, a vyjadril presvedčenie, že Kyjev môže vyhrať vojnu a získať späť celé svoje územie.

Krajiny NATO majú zostreľovať ruské drony

Trump tiež vyzval krajiny NATO, aby zostreľovali ruské drony, ktoré prelietajú ich vzdušným priestorom. Na sociálnej sieti Truth Social napísal: „S časom, trpezlivosťou a finančnou podporou Európy a najmä NATO je návrat k pôvodným hraniciam zo začiatku vojny veľmi reálnou možnosťou.“

Lavrov sa v stredu stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý vyzval Moskvu, aby podnikla „významné kroky smerom k trvalému riešeniu“ vojny a zopakoval Trumpovu výzvu na ukončenie krviprelievania.

