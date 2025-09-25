Ďalšie problémy pre Rusko. Ukrajina zničila na Kryme dve lietadlá a radarové stanice

Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) oznámila zničenie dvoch ruských transportných lietadiel An-26 a dvoch radarových staníc počas útoku dronmi na okupovanom Kryme. Útok je súčasťou prebiehajúcich snáh o likvidáciu vysoko hodnotných ruských cieľov na polostrove.
Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na HUR, špeciálne jednotky zapálili lietadlá a zničili ruský systém povrchového sledovania spolu s pobrežnou radarovou stanicou MR-10M1 Mys M1. Lietadlo An-26, sovietskej výroby, je dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo používané na krátke a stredné vzdialenosti, schopné prepraviť až 40 vojakov alebo viac ako päť ton nákladu.
Ukrajina prvýkrát zasiahla dve ruské protiponorkové obojživelné lietadlá na okupovanom Kryme
Radarová stanica slúži na pobrežnú obranu, poskytuje včasné varovanie a sleduje povrchové námorné ciele. „Ako dobre horia ruské transportné lietadlá An-26 – pozrite si video!“ uviedla HUR na sociálnych sieťach.
Two russian An-26 aircraft and coastal radars — another targets destroyed by the @DI_Ukraine “Ghosts” in Crimea.
During a raid on the Crimea peninsula, Ukrainian forces destroyed two russian An-26 transport aircraft and also struck a surface surveillance radar station and the… pic.twitter.com/6j1V9R9li4
— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2025
Okupovaný Krym zostáva kľúčovým cieľom ukrajinských útokov, pričom v ostatných týždňoch Kyjev intenzívne zasahuje letiská, radarové stanice a ďalšiu vojenskú infraštruktúru na polostrove. Počas víkendu HUR informovala o zničení troch ruských vrtuľníkov Mi-8 a radarovej stanice na Kryme. O deň neskôr ukrajinské sily zasiahli dve lietadlá Be-12 Čajka.