Ďalšie problémy pre Rusko. Ukrajina zničila na Kryme dve lietadlá a radarové stanice

Útok dronmi je súčasťou pokračujúcich snáh o likvidáciu strategických ruských cieľov na polostrove.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
An Antonov An 26 Aircraft Of Vietnam People's Air Force With Registration 267 Landing At Tan Son Nhat International Airport.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) oznámila zničenie dvoch ruských transportných lietadiel An-26 a dvoch radarových staníc počas útoku dronmi na okupovanom Kryme. Útok je súčasťou prebiehajúcich snáh o likvidáciu vysoko hodnotných ruských cieľov na polostrove.

Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na HUR, špeciálne jednotky zapálili lietadlá a zničili ruský systém povrchového sledovania spolu s pobrežnou radarovou stanicou MR-10M1 Mys M1. Lietadlo An-26, sovietskej výroby, je dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo používané na krátke a stredné vzdialenosti, schopné prepraviť až 40 vojakov alebo viac ako päť ton nákladu.

Radarová stanica slúži na pobrežnú obranu, poskytuje včasné varovanie a sleduje povrchové námorné ciele. „Ako dobre horia ruské transportné lietadlá An-26 – pozrite si video!“ uviedla HUR na sociálnych sieťach.

Okupovaný Krym zostáva kľúčovým cieľom ukrajinských útokov, pričom v ostatných týždňoch Kyjev intenzívne zasahuje letiská, radarové stanice a ďalšiu vojenskú infraštruktúru na polostrove. Počas víkendu HUR informovala o zničení troch ruských vrtuľníkov Mi-8 a radarovej stanice na Kryme. O deň neskôr ukrajinské sily zasiahli dve lietadlá Be-12 Čajka.

