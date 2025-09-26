Strašenie treťou svetovou vojnou nahráva Putinovi. Je to ruský naratív útočiaci na najväčšie obavy Európanov, tvrdí odborníčka na obranu

Informácie o plánovanom útoku Ruska na Poľsko nie je podľa odborníčky na obranu možné podceniť, keďže Rusko už teraz testuje odolnosť krajín EÚ a NATO. Pre agentúru SITA to uviedla odborníčka na obranu a bezpečnosť Monika Podhorány Masariková (Demokrati). Ako pripomenula, za posledné mesiace je zadokumentovaných množstvo prípadov, ako napríklad rušenie vzdušného priestoru Estónska stíhačkami, porušovanie pravidiel v Baltickom mori či rušenie GPS signálu.
„Tieto prípady nie sú náhodné, Rusko testuje reakciu spojencov a diery v bezpečnostnom systéme. V prípade Slovenska by sme mohli hovoriť o kybernetických útokoch na školy, ktoré má podľa českých spravodajských služieb na svedomí Rusko,“ uviedla Podhorány Masariková.
Plánuje Rusko útok na Poľsko?
Podľa nej je v prípadoch, aký nastal v Poľsku, dôležité postupovať v rámci Aliancie jednotne. V prípade, že reakcia Aliancie nebude jednoznačná a rýchla, Rusko podľa odborníčky na obranu nebude dostatočne odstrašené pokúsiť sa o niečo také, ako je útok na Poľsko. Medializované informácie hovoria o tom, že Moskva plánuje ešte pred Vianocami útok na Poľsko v „sivej zóne“. S informáciou mal prísť vysokopostavený ruský vojenský zdroj. Ak sú tieto informácie pravdivé, postup NATO, prípadne aktivácia článku 5 by záviseli od konkrétneho prípadu.