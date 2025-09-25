Nad viacerými dánskymi letiskami opäť prelietavali drony. Má to na svedomí Rusko?

Nad viacerými letiskami v Dánsku opäť prelietavali drony, pričom letisko v Aalborgu muselo byť na niekoľko hodín uzavreté. Incidenty v dánskom vzdušnom priestore nasledovali po udalostiach v Poľsku a Rumunsku a po narušení estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami, čo zvýšilo napätie v súvislosti s prebiehajúcou ruskou inváziou na Ukrajinu.
Drony boli zaznamenané nad letiskami v Aalborgu, Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup, pričom po niekoľkých hodinách samovoľne odleteli. Letisko v Aalborgu, ktoré je jedným z najväčších v Dánsku po Kodani, bolo dočasne uzavreté a následne znovu otvorené.
„Nebolo možné zostreliť drony, ktoré niekoľko hodín lietali nad veľmi veľkou oblasťou,“ povedal šéf polície v regióne Severné Jutsko Jesper Böjgaard Madsen. Dodal, že zatiaľ neboli zadržaní žiadni operátori dronov.
Prebieha vyšetrovanie
Polícia v Južnom Jutsku prijala niekoľko hlásení o aktivite dronov nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a Skrydstrupe. Tieto letiská však neboli uzavreté, pretože tam neboli plánované žiadne lety až do štvrtkového rána.
Vyšetrovanie prebieha v spolupráci s dánskou spravodajskou službou a ozbrojenými silami s cieľom objasniť okolnosti incidentov.
Tieto udalosti nasledujú po tom, čo polícia oznámila, že niekoľko veľkých dronov prelietalo nad kodanským letiskom, čo viedlo k jeho dočasnému uzavretiu na niekoľko hodín.
Moskva poprela účasť
Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila incident v Kodani za „najvážnejší útok na kritickú infraštruktúru Dánska“ a upozornila, že ide o súčasť vývoja, ktorý zahŕňa útoky dronmi, narúšanie vzdušného priestoru a kybernetické útoky na európske letiská.
Moskva poprela akúkoľvek účasť na týchto incidentoch a odmietla obvinenia zo strany Poľska, Estónska a Rumunska týkajúce sa dronov a narúšania vzdušného priestoru ruskými stíhačkami.
Dánsko nedávno oznámilo, že po prvýkrát získa zbrane s dlhým doletom a presnosťou, aby mohlo zasiahnuť vzdialené ciele, pričom ako dôvod uviedlo, že Rusko bude predstavovať hrozbu „na mnoho rokov“. Ruský veľvyslanec v Kodani Vladimir Barbin toto vyhlásenie označil za „čisté šialenstvo“.