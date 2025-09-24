Chce Putin vlákať Európu do pasce? Nenechajme sa vyprovokovať, varuje Pistorius

Členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by mali zostať pokojní napriek narušeniu vzdušného priestoru niektorých krajín ruskými lietadlami a dronmi. V utorok to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius a zdôraznil potrebu vyhnúť sa tzv. „pasci eskalácie“.
Na tlačovej konferencii v Berlíne spolu so švédskym ministrom obrany Pålom Jonsonom Pistorius upozornil, že prehnaná reakcia na ruské narušenia ohrozuje mier a bezpečnosť v Európe. „Rozvážnosť nie je zbabelosť ani strach, ale zodpovednosť voči vlastnej krajine a mieru v Európe,“ povedal.
Áno, mali by…
„Nedbalé požiadavky na zostrelenie niečoho z neba alebo nejakú veľkú demonštráciu sily teraz pomáhajú menej ako čokoľvek iné,“ dodal Pistorius.
Americký prezident Donald Trump v utorok počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že krajiny NATO by mali zostreľovať ruské lietadlá, ktoré narušia ich vzdušný priestor. „Áno, mali by,“ odpovedal Trump na otázku reportéra.
Minulý týždeň v piatok ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor na 12 minút, čo viedlo k aktivácii stíhačiek NATO a vyvolalo výzvy na rokovania v rámci aliancie. Tento incident nasledoval po tom, čo Poľsko iniciovalo konzultácie NATO po zostrelení ruských dronov nad východným Poľskom.
Lekcia z histórie
Pistorius tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin chce provokovať spojencov NATO k tvrdým reakciám ako súčasť „pasce eskalácie“. „Neurobíme Vladimirovi Putinovi tú radosť,“ povedal. „Musíme sa chrániť pred situáciou, ktorá by mohla viesť k zhoršeniu.“
Generálny tajomník NATO Mark Rutte uviedol, že rozhodnutia o zásahoch proti ruským lietadlám, ktoré narušia vzdušný priestor niektorej z členských krajín, bude založené na dostupných informáciách o hrozbe. Narušenie estónskeho vzdušného priestoru bolo vyhodnotené ako „nepredstavujúce bezprostrednú hrozbu“.
Pistorius súhlasil s tým, že nedávne ruské narušenia sa udiali bez „rozpoznateľnej agresie“ a zdôraznil, že NATO sa nenechá vyprovokovať. „To je mimoriadne dôležité a zároveň lekcia z histórie,“ povedal. „Mnohé veľké vojny v minulosti vznikli práve takýmto spôsobom.“