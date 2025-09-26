Zelenskyj varuje Rusko: Ukončite vojnu alebo utekajte do bunkra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Kremeľ by mohol byť v blízkej budúcnosti terčom ukrajinských útokov. Zároveň zdôraznil, že ruskí predstavitelia by si mali začať hľadať bombové úkryty, ak Moskva neukončí inváziu na Ukrajinu, informovala agentúra Axios.
Rusko okupuje približne 20 percent ukrajinského územia a od začiatku plnohodnotnej invázie v roku 2022 bombarduje civilné a vojenské ciele, pričom tento mesiac po prvý raz zasiahlo aj vládny komplex v Kyjeve.
Musia vedieť, kde majú bombové úkryty
Zelenskyj uviedol, že ukrajinská politika teraz zahŕňa aj ciele, ktoré boli predtým mimo dosahu útokov. „Musia vedieť, kde majú svoje bombové úkryty,“ povedal Zelenskyj. „Potrebujú ich. Ak vojnu nezastavia, budú ich potrebovať.“
Na kritiku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho pravicovej vlády ohľadom neobmedzeného odkladu volieb počas vojny Zelenskyj odpovedal, že jeho cieľom je ukončiť vojnu, nie zotrvať pri moci.